Mulți proprietari de apartamente se întreabă cum funcționează fondurile de reparații și cine trebuie să suporte cheltuielile în bloc. Am adunat răspunsurile oficiale pentru a clarifica situațiile cele mai frecvente.

Dacă ați cumpărat un apartament, fostul proprietar nu poate cere restituirea banilor depuși la fondul de reparații. Scopul acestui fond este să fie folosit exclusiv pentru întreținerea și repararea părților comune ale blocului, precum scările, acoperișul sau instalațiile.

Suma necesară se stabilește în funcție de vechimea clădirii, gradul de degradare și alte nevoi specifice blocului. Legea nr. 196/2018 nu permite restituirea contribuției, spre deosebire de fondul de rulment.

Dacă asociația vrea să modernizeze instalațiile, cum ar fi coloanele de încălzire, trebuie urmată o procedură clară:

evaluarea stării tehnice de către persoane competente;

estimarea costurilor pentru întreaga asociație și pentru fiecare apartament;

compararea mai multor oferte de la firme de specialitate;

informarea tuturor proprietarilor și aprobarea în adunarea generală.

Nimeni nu poate obliga proprietarii să plătească individual sau să cumpere materiale pe cont propriu dacă procedura legală nu a fost respectată.

Cheltuielile legate de lift se împart în două categorii: curentul consumat, care se plătește după numărul de persoane din apartament; fondul pentru întreținere, reparații și service, care se calculează după cota-parte indiviză din proprietate. Astfel, și cheltuielile pentru ascensor fac parte din fondul de reparații și trebuie aprobate și gestionate de asociație conform legii.

Proprietarii nu pot avea acces liber și nelimitat la toate spațiile comune. Accesul trebuie să fie legal, justificat și controlat, pentru siguranța tuturor și protecția bunurilor comune. Spațiile comune se împart după destinație:

Spații publice – cum sunt casa scărilor, holurile sau liftul, folosite de toți locatarii pentru accesul în apartamente.

Spații tehnice – terasa și subsolul blocului, unde sunt instalațiile și echipamentele comune. Accesul trebuie controlat pentru a evita daunele și costurile mari de reparații.

Ideea că terasa „aparține” celor de la ultimul etaj sau că subsolul „aparține” celor de la parter este greșită și ilegală. Niciun centimetru din spațiul comun nu poate fi revendicat de un singur proprietar, cu excepția cazurilor în care legea permite închirierea sau vânzarea unei suprafețe.

În sediul asociației accesul este permis doar personalului autorizat (președinte, administrator, cenzor). Aici se păstrează documente importante, bani și echipamente. În camera liftului, acces este doar pentru firma de întreținere. În depozitele administrative, acces au doar persoanele responsabile de bunurile depozitate.

Accesul pe terasă și în subsol trebuie controlat pentru a preveni deteriorări sau accidente. Spațiile pentru proprietari, precum uscătorii, spălătorii sau chicinete, trebuie să fie disponibile tuturor locatarilor și să nu blocheze evacuarea în caz de urgență.