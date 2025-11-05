O directivă recent adoptată la nivel european impune modificări majore pentru deținătorii de locuințe. În Germania, iar în viitor în întreaga Uniune Europeană, proprietarii vor fi obligați să își modernizeze sistemele de încălzire și acoperișurile, ca parte a eforturilor de reducere a consumului energetic și a emisiilor de carbon.

Ca parte a Pachetului Verde European, această inițiativă va cere milioane de cetățeni să aloce resurse semnificative pentru a-și reabilita locuințele.

Bruxelles-ul urmărește un obiectiv ambițios: scăderea cu 16% a consumului energetic la nivelul UE până în 2030. Pentru a-l realiza, țările membre vor fi nevoite să elimine treptat centralele pe combustibili fosili și să impună instalarea de panouri solare pe clădirile noi.

Germania se confruntă cu o presiune majoră, având la dispoziție foarte puțin timp pentru a alinia legislația internă la noile cerințe, termenul final pentru aplicarea directivei fiind stabilit în mai 2026.

Conform rapoartelor din presa germană, noile prevederi ale Legii Energiei pentru Clădiri (Gebäudeenergiegesetz) vor viza aproximativ 30 de milioane de locuințe. Pentru numeroși proprietari, aceste renovări vor însemna nu doar respectarea legii, ci și o cheltuială semnificativă.

Transformarea unei case individuale ar putea implica cheltuieli cuprinse între 20.000 și 30.000 de euro, suma exactă depinzând de tehnologia aleasă, fie că este vorba de o pompă de căldură sau un sistem hibrid.

Deși există scheme de sprijin financiar, precum cele puse la dispoziție de banca KfW, pentru marea parte a familiilor modernizarea locuințelor va presupune totuși cheltuieli considerabile din resurse proprii.

Cea mai mare presiune va apăsa asupra proprietarilor de clădiri vechi, încălzite cu păcură, gaz sau cărbune, unde izolarea termică slabă le împiedică să respecte noile standarde europene. Aceștia vor fi nevoiți nu doar să își înlocuiască sistemele de încălzire, ci și să ridice eficiența energetică a locuințelor.

Începând cu 2030, panourile solare vor deveni obligatorii pe toate clădirile noi, iar ulterior această cerință va fi extinsă și la construcțiile existente. În esență, fiecare acoperiș va fi transformat treptat într-o sursă de energie regenerabilă.

Guvernul german se află într-o adevărată luptă cu timpul: pe de o parte, trebuie să transpună directiva europeană înainte de termenul stabilit; pe de altă parte, este nevoit să identifice mecanisme financiare care să ajute cetățenii să facă față costurilor impuse.