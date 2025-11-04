Este important pentru toți proprietarii de apartamente să înțeleagă reglementările care guvernează părțile comune ale blocurilor, pentru a evita sancțiuni neprevăzute. Chiar acțiunile considerate benefice pentru aspectul sau confortul locuinței pot fi urmărite de lege și sancționate.

Un locatar recent a dorit să amenajeze terasa apartamentului său situat la ultimul etaj și a încercat să afle ce pași trebuie urmați înainte de a începe lucrările. Acesta a postat o întrebare pe un forum dedicat locatarilor:

„Aș dori să propun în Adunarea Generală lucrarea de amenajate terasă pentru un bloc nou ce are o terasă foarte mare și care poate fi amenajată foarte frumos. Dar nici nu știu de unde să încep. Ce mă sfătuiți, care ar fi primii pași în acest sens? Bănui că trebuie autorizație, acordul celor de dedesubt și bineînțeles găsită firma de amenajare”, a întrebat o persoană.

Întrebarea subliniază nevoia locatarilor de a cunoaște regulile înainte de a începe orice modificare la părțile comune ale blocului. Chiar și intențiile pozitive, cum este înfrumusețarea terasei, pot fi reglementate strict.

În urma întrebării, locatarul a aflat că nu toate lucrările pot fi realizate fără consultări și aprobări prealabile. Modificarea unei terase poate fi considerată schimbarea destinației unui spațiu comun, ceea ce atrage obligația de respectare a unui cadru legal strict.

„În primul rând trebuie să aflați cine este proprietarul terasei. Pot fi proprietari cei ce dețin acela apartament de la ultimul etaj dar și dezvoltatorul. Apoi să luați legătură cu arhitectul și să vedeți daca este posibila aceasta lucrare….”, l-a sfătuit cineva.

Conform legislației, schimbarea destinației unei părți de proprietate comună este permisă doar dacă sunt respectate mai multe condiții cumulativ:

a) să nu fie afectate drepturile celorlalți coproprietari;

b) să nu fie împiedicată utilizarea normală a blocului de către toți proprietarii;

c) să existe acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

d) să fie obținute toate avizele, autorizațiile și acordurile prevăzute de lege.

Aceste reguli arată clar că intervențiile la părțile comune ale blocului nu pot fi realizate unilateral și impun responsabilitate legală tuturor locatarilor implicați.

În cazul în care aceste lucrări sunt realizate fără respectarea condițiilor legale, proprietarii riscă sancțiuni financiare. Amenzile pentru modificarea sau folosirea necorespunzătoare a părților comune pot ajunge până la 9.000 de lei.

De asemenea, dacă mai mulți locatari efectuează schimbări fără autorizații, fiecare poate fi sancționat individual. Aceasta înseamnă că nu doar persoana care inițiază lucrările este vizată, ci toți cei care contribuie la modificarea spațiilor comune.

Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună a părţilor comune se realizează prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari și trebuie adoptată în unanimitate de către toți proprietarii din condominiu. Acest mecanism asigură că niciun locatar nu poate modifica spațiile comune fără acordul tuturor.

Pentru locatarii care intenționează să amenajeze terase, balcoane sau alte spații comune, informațiile despre legislație și proceduri sunt esențiale. Consultarea arhitectului, verificarea drepturilor de proprietate și obținerea acordurilor scrise devin pași obligatorii înainte de a începe lucrările.

Această procedură ajută la prevenirea amenzilor și la protejarea drepturilor tuturor proprietarilor din bloc. În același timp, asigură că modificările efectuate nu afectează funcționalitatea și siguranța clădirii.