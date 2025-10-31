În comuna Floreşti, judeţul Cluj, s-a creat o situaţie cu adevărat alarmantă. Conducta de gaze a unui bloc traversează balconul unui apartament, punând în pericol locatarii.

Legea prevede că instalațiile de gaze trebuie montate exclusiv în locuri bine ventilate și accesibile, astfel încât să fie posibilă intervenția rapidă în situații de urgență.

Compania de gaze a avertizat că va întrerupe furnizarea către apartament dacă proprietara nu remediază fără întârziere situația. Un locatar a declarat că, deși și el are balconul închis, nu ar fi acceptat ca o conductă să treacă prin el și să fie închisă în acest fel.

„Cred că e o problemă. Și eu am balconul închis, dar nu aș fi acceptat să treacă conducta prin el și să fie închis, totuși”, a spus un locatar.

Chiar dacă problema există de mult timp, abia recent a fost atrasă atenția asupra pericolului.

Victor Ignat, consultant în construcții, a avertizat că situația este complet nefirească, considerând că vecinul nu ar fi trebuit să închidă balconul și că intervenția asociației sau a autorităților era necesară, subliniind totodată riscul uriaș de explozie în cazul unei eventuale scurgeri de gaze.

„Este complet anormal. Vecinul respectiv nu trebuia să închidă balconul, iar cineva – fie asociația de proprietari, fie autoritățile – ar fi trebuit să intervină. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar apărea o scurgere de gaze în acel spațiu: riscul de explozie este uriaș”, a avertizat Victor Ignat, consultant în construcții.

Compania de gaze s-a sesizat în legătură cu acest caz, a început verificările și a avertizat că va întrerupe alimentarea dacă problema nu va fi soluționată.

Oana Demian, purtător de cuvânt al companiei, a precizat că legea impune ca instalațiile de gaze naturale să respecte norme stricte de siguranță și că este interzisă montarea lor în spații neventilate sau greu accesibile, unde întreținerea nu poate fi realizată corespunzător.

„Conform legislației, instalațiile de gaze naturale trebuie să respecte cerințe stricte de siguranță, fiind interzisă montarea lor în spații neventilate sau greu accesibile, unde întreținerea curentă nu poate fi asigurată”, a precizat Oana Demian, purtător de cuvânt al companiei.

Atât proprietara apartamentului, cât și asociația de locatari au fost notificate că trebuie să restabilească balconul la forma inițială în termen de 15 zile.