Guvernul Ungariei a anunțat joi că prim-ministrul Viktor Orbán va avea o întâlnire oficială cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, programată pentru 7 noiembrie.

Gergely Gulyás, șeful cancelarului prim-ministrului ungar, a declarat că organizarea întâlnirii este în lucru de mult timp și a menționat că discuțiile dintre cei doi lideri vor viza aspecte legate de energie, economie, politică monetară și securitate națională.

La Washington, Donald Trump și Viktor Orbán, pe care îi leagă o relație strânsă de colaborare, urmează să încheie mai multe acorduri; unele sunt deja finalizate, iar altele vor fi supuse negocierilor în zilele ce urmează.

Gergely Gulyás a evidențiat că Viktor Orbán s-a remarcat în Europa prin dedicarea sa constantă pentru promovarea păcii, o misiune pe care o împărtășește și președintele american Donald Trump.

Pe această linie, Gergely Gulyás a adăugat că discuțiile dintre cei doi lideri vor include și problematica păcii în Ucraina.

„Întâlnirea va oferi celor doi lideri ocazia de a face schimb de opinii privind posibile căi de atingere a păcii și de a discuta un plan de acțiune care ar putea duce la o reuniune americano-rusă și, în cele din urmă, la oprirea războiului ruso-ucrainean”, a spus Gulyás.

În legătură cu summitul suspendat dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, planificat inițial la Budapesta, Gergely Gulyás și-a exprimat speranța că întâlnirea la nivel înalt se va putea desfășura totuși în viitor.

Gulyás a mai precizat că, pe parcursul întrevederii de la Casa Albă dintre cei doi lideri, va fi organizată și o conferință de presă.

Viktor Orbán și Donald Trump întrețin o relație strânsă de colaborare, iar prim-ministrul ungar a fost singurul lider european care și-a exprimat deschis susținerea pentru Trump în cadrul primei sale campanii prezidențiale câștigătoare din 2016.

Unul dintre subiectele sensibile ce vor fi abordate în cadrul discuțiilor vizează dependența Ungariei de petrolul și gazele rusești, de care Budapesta nu se desparte, în ciuda presiunilor venite atât din partea Statelor Unite, cât și a Uniunii Europene.

Autoritățile americane, sub administrația Trump, au insistat constant pentru ca Europa să renunțe complet la energia provenită din Rusia. În acest context, noile sancțiuni impuse recent de Washington companiilor Rosneft și Lukoil au stârnit nemulțumirea oficialilor de la Budapesta.

Ca răspuns, Viktor Orbán a afirmat că executivul său explorează diverse modalități de a atenua impactul sancțiunilor, subliniind că situația geografică a Ungariei – fiind lipsită de ieșire la mare – face ca țara să depindă în continuare de importurile de petrol din Rusia.

Executivul de la Budapesta încearcă să convingă autoritățile americane că nu dispune de o alternativă practică la petrolul rusesc, deși există o opțiune prin oleoductul care leagă Ungaria de Marea Adriatică, prin Croația.

Reprezentanții europeni au subliniat de nenumărate ori că oleoductul ar putea diminua considerabil dependența Ungariei de energia rusească, dar Orbán a rămas ferm, invocând în continuare „realitățile geografice și economice” ale țării.