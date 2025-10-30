Ordinul dat de Donald Trump, fără a oferi detalii concrete, a fost perceput mai degrabă ca o demonstraţie de forţă, fiind emis cu doar câteva minute înainte de întrevederea mult-aşteptată cu preşedintele chinez Xi Jinping la Busan, în Coreea de Sud.

Potrivit AFP, preşedintele republican şi-a intensificat retorica împotriva Kremlinului, în timp ce eforturile sale de a încheia războiul declanşat de invazia rusă în Ucraina, care durează de peste trei ani şi jumătate, nu au generat până acum rezultate tangibile.

„Din cauza programelor de teste desfăşurate de alte ţări, am cerut Ministerului Războiului să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe picior de egalitate. Acest proces va începe imediat!”, a declarat preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite deţin un arsenal nuclear mult mai mare decât orice altă ţară. El a precizat că Rusia se situează pe locul al doilea, iar China, aflată mult în urmă, ar putea recupera această întârziere în următorii cinci ani.

Conform celui mai recent raport anual al Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), Rusia dispune de 5.489 focoase nucleare, în timp ce Statele Unite au 5.177, iar China aproximativ 600.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că denuclearizarea ar fi un „pas extraordinar”, subliniind totodată că reluarea testelor nucleare de către Statele Unite, după un moratoriu de 30 de ani, este „adecvată”.

„Se pare că toate fac teste nucleare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, referindu-se la Rusia şi China. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine. Noi nu facem teste… dar, având în vedere că alţii fac teste, cred că este adecvat să facem şi noi”.

Donald Trump nu a oferit detalii privind momentul sau locul testelor nucleare ale SUA, menționând doar că există locuri de testare și că acestea vor fi anunțate ulterior. Întrebat dacă îl îngrijorează intrarea Statelor Unite într-un context nuclear mai riscant, el a declarat că situația este „destul de bine sub control”.

„Aş dori să văd o denuclearizare”, a spus Trump. „Este ceva despre care discutăm de fapt cu Rusia, iar China s-ar alătura dacă am face ceva”.

În cadrul întâlnirii cu Xi Jinping, Donald Trump nu a oferit un răspuns unei jurnaliste care i-a solicitat un comentariu referitor la anunțul său recent și surprinzător privind armele nucleare.

China a cerut joi Statelor Unite să respecte „serios” interzicerea internațională a testelor nucleare, după ce președintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării să efectueze teste cu armament nuclear în SUA, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea sa cu omologul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, potrivit AFP.

”China speră ca Statele Unite să respecte serios obligaţiile Tratatului interzicerii complete a testelor nucleare şi angajamentul de a interzice testele nucleare”, a declarat, într-o conferinţă de presă obişnuită, un purtător de cuvânt al Ministerului chunez de Externe, Guo Jiakun.

El solicită Washingtonului „să adopte măsuri concrete pentru a menține sistemul internațional de dezarmare și neproliferare nucleară, precum și pentru a asigura echilibrul și stabilitatea strategică la nivel global”.