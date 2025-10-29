Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă centrala poate fi amplasată în bucătărie, în apropierea aragazului – o soluție aparent practică, dar care poate fi riscantă dacă nu sunt respectate distanțele și condițiile impuse de lege.

Centrala termică este un sistem complex care produce căldură și, de cele mai multe ori, și apă caldă menajeră. Fie că funcționează pe gaz, electricitate sau combustibil solid, ea trebuie montată într-un spațiu special, care permite aerisirea permanentă și accesul facil pentru verificări și mentenanță.

Specialiștii autorizați de ISCIR și ANRE sunt singurii care au dreptul să instaleze și să racordeze o centrală la rețeaua de gaz. Aceștia sunt și cei care stabilesc exact distanțele de siguranță și condițiile tehnice în funcție de modelul echipamentului și de configurația locuinței.

Normele tehnice recomandă o distanță minimă de 60 de centimetri între centrala termică și aragaz, pentru a preveni orice risc de contact cu flacăra deschisă, aburul sau grăsimea din timpul gătitului. În jurul centralei trebuie păstrat și un spațiu liber de cel puțin 40 cm pentru inspecții și reparații.

Dacă bucătăria este mică și nu există altă soluție, montajul poate fi permis doar dacă se instalează un panou termorezistent între cele două aparate, pentru a limita efectul temperaturilor ridicate și al aburilor.

Un alt aspect esențial este ventilația încăperii. Atât aragazul, cât și centrala consumă oxigen și elimină gaze arse. Într-o bucătărie fără geam sau fără gură de aerisire, riscul de intoxicare cu monoxid de carbon crește semnificativ.

Instalarea centralelor termice este reglementată clar prin mai multe acte normative.

Legea nr. 64/2008 stabilește că montarea, punerea în funcțiune și verificările periodice pot fi efectuate doar de persoane sau firme autorizate ISCIR. În caz contrar, se consideră încălcare gravă a legii, sancționabilă inclusiv penal.

Ordinul nr. 170/2023 prevede regulile pentru proiectarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, inclusiv cerințele legate de ventilație, volum minim al încăperii și distanțele de siguranță.

Normele ANRE pentru instalațiile de gaze impun ca orice racordare sau modificare a rețelei să fie făcută doar de operatori autorizați.

Cu alte cuvinte, indiferent de tipul centralei, instalarea trebuie făcută în baza unui proiect tehnic avizat și a unei documentații care garantează siguranța în exploatare.

Cea mai bună variantă rămâne montarea într-o cameră tehnică separată, într-un balcon închis și ventilat sau într-o nișă specială, amenajată conform normelor. Bucătăria poate fi o soluție acceptabilă doar dacă sunt respectate toate condițiile de aerisire și distanță față de sursele de foc sau apă.

-Alege tipul de centrală potrivit dimensiunii locuinței și necesarului de apă caldă.

-Montează detectoare de gaz și monoxid de carbon – nu sunt obligatorii, dar pot preveni accidentele.

-Evacuarea gazelor arse și a condensului trebuie făcută prin sisteme dedicate și omologate.

-Verificarea tehnică periodică este obligatorie la doi ani.

-Toate documentele (proiect tehnic, aviz de gaze, proces-verbal de punere în funcțiune) trebuie păstrate pentru eventuale controale sau vânzarea locuinței.

Așadar, montarea centralei termice lângă aragaz este posibilă doar în condiții controlate și cu respectarea strictă a normelor de siguranță. Distanțele, ventilația și verificările periodice nu sunt detalii opționale, ci cerințe legale menite să prevină accidentele. Pentru o instalare corectă și sigură, este recomandat să apelezi exclusiv la specialiști autorizați ISCIR și ANRE.