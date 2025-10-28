George Niculescu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a declarat marţi că, în ciuda majorării cotei de TVA, preţul energiei electrice arată o tendinţă descendentă.

Preşedintele ANRE a declarat, într-o intervenţie la comisiile parlamentare, că majorarea TVA de la 19% la 21% afectează toate componentele de energie – termică, electrică şi gaze naturale. Totuşi, în cazul energiei electrice, comparatoarele de preţ puse la dispoziţia consumatorilor arată o tendinţă de scădere a ofertelor furnizorilor, ceea ce sugerează că apelurile ANRE făcute după reliberalizarea pieţei şi încetarea schemei de plafonare-compensare au început să aibă efect.

El a menţionat că, inclusiv furnizorii cu capital majoritar de stat, oferă preţuri reduse între 15% şi 20%, şi şi-a exprimat speranţa că această concurenţă pe piaţa de energie va continua, beneficiind astfel consumatorii din România.

“Atât timp cât Guvernul României a luat decizia de a majora cota de TVA de la 19 la 21, această majorare de TVA va afecta toate cele trei componente ale energiei – termică, electrică şi de gaze naturale. În ceea ce priveşte partea de energie electrică, deşi vedem faptul că componenta de TVA a crescut de la 19 la 21, în comparatorul de preţuri pe care ANRE îl pune la dispoziţia consumatorilor de energie electrică, vedem că ofertele furnizorilor au un trend de scădere, lucru care mă face să cred că apelurile publice pe care le-am făcut către furnizorii de energie din România, în momentul în care piaţa de energie s-a reliberalizat şi schema de plafonare-compensare s-a oprit, dau efecte astăzi. Vedem că inclusiv furnizori cu capital majoritar de stat vin cu oferte de la 1,55 lei de bani pe kWh la oferte de aproximativ 1,30 lei de bani pe kWh, deci reduceri de 15% până la 20%. (…) Eu sper ca acest trend să continue. Sper că această competiţie şi ‘bătălie’ între furnizori pe portofolii de clienţi să fie benefică, iar cei care urmează să beneficieze de aceste reguli şi de această competiţie să fie consumatorii de energie electrică din România”, a declarat preşedintele ANRE, la Palatul Parlamentului, unde a fost prezent la comisiile parlamentare reunite de resort.

Preşedintele ANRE a explicat că, deşi cota de TVA a crescut, preţul energiei prezintă o tendinţă de scădere, ceea ce se reflectă prin reduceri în factura consumatorilor. El a precizat că diferenţele dintre exporturile la preţuri mici şi importurile la preţuri mai mari, pe anumite intervale orare, nu influenţează semnificativ facturile casnice, deoarece acestea ţin doar de o parte a achiziţiilor realizate de furnizori pe piaţa de energie.

“Preţul la energie are o tendinţă de scădere. Se traduce lucrul acesta în factura consumatorilor de energie, deşi cota de TVA a înregistrat o creştere. Deci, vedem un fenomen de reducere a facturilor. În ceea ce priveşte cantitatea de energie pe care o exportăm la un preţ mic versus cantitatea pe care o importăm la un preţ mai mare, pe anumite intervale orare, să ştiţi că lucrul acela nu se vede în factura consumatorilor casnici de energie, sunt lucruri care sunt reglate de o piaţă de energie, deci doar o anumită componentă de achiziţii a furnizorilor”.

Niculescu a explicat că, odată cu punerea în funcţiune a noilor capacităţi de stocare, autorizate şi licenţiate de ANRE, şi datorită regulilor care reduc tarifele de distribuţie pentru aceste instalaţii, diferenţele dintre exportul şi importul de energie vor fi mai reduse, ceea ce va avea un efect mai limitat asupra facturii finale a consumatorilor de energie electrică.

Preşedintele ANRE a subliniat că, la fel cum consumatorii caută cele mai avantajoase oferte în telefonia mobilă, ei ar trebui să urmărească şi preţurile energiei electrice şi să îşi schimbe furnizorul prin platforma ANRE, rapid şi fără costuri, pentru a pune presiune pe furnizori, întrucât piaţa energiei s-a transformat într-una dominată de consumatori.