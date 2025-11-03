În ultima perioadă, accentul pus de această lege pe răspunderea persoanelor aflate în conducerea asociațiilor a determinat numeroși președinți și membri ai comitetelor executive să își depună demisiile.

Potrivit legislației, administratorii și cenzorii pot fi aleși și din afara asociației, însă președintele și comitetul executiv trebuie să fie desemnați exclusiv dintre proprietarii membri ai asociației. Aceasta înseamnă că nu pot ocupa funcția de președinte chiriașii, rudele proprietarilor, persoanele care dețin procuri generale sau alte persoane din afara imobilului.

Dacă președintele unei asociații își dă demisia, comitetul executiv are obligația, conform legii, de a convoca adunarea generală în termen de cinci zile pentru alegerea unui nou președinte. În practică, însă, termenele prevăzute pentru convocarea adunării generale depășesc acest interval, ceea ce duce la un blocaj procedural. Astfel, comitetul convoacă adunarea atunci când există un candidat disponibil, nu la fiecare cinci zile, așa cum prevede legea în mod teoretic.

„Se desființează asociațiile de proprietari fără președinte sau comitet? Nu! Dar situația trebuie gestionată corect, conform legii. Ce se întâmplă în prezent? Legea 196/2018, cu accent pe răspunderea celor din conducerea asociațiilor, i-a determinat pe mulți președinți și membri ai comitetelor executive să își dea demisia. Dacă administratorii și cenzorii pot fi aleși și din afara asociației, președintele și comitetul executiv pot fi doar dintre proprietarii membri ai asociației (art. 54 din Legea 196/2018)”, arată o postare realizată de Consultanță Asociații Proprietari pe Facebook.

În cazul în care asociația dispune de un comitet executiv, dar nu are președinte, activitatea poate continua, însă cu anumite limitări. Conform articolului 55 din Legea 196/2018, comitetul executiv are atribuția de a aviza documentele asociației, de a pune în aplicare hotărârile adunării generale și de a gestiona situațiile excepționale.

Practic, comitetul poate funcționa colectiv, semnătura președintelui fiind înlocuită de semnătura majorității membrilor.

Pentru ca această soluție să fie aplicabilă, adunarea generală trebuie să mandateze comitetul executiv să continue activitatea până la alegerea unui nou președinte.

Dacă o asociație nu mai are nici comitet, nici președinte, rolul de organ de conducere revine adunării generale a proprietarilor. Aceasta poate fi convocată de un grup de inițiativă și are competența de a lua decizii privind lucrările, costurile, penalizările și remunerațiile.

De asemenea, adunarea generală poate mandata administratorul sau un proprietar pentru diverse demersuri administrative și poate ratifica activitățile desfășurate între două ședințe.

Listele lunare de plată vor fi semnate de administrator și de cenzor, urmând ca ulterior să fie validate de adunarea generală. Totuși, lipsa unui președinte poate genera dificultăți în anumite situații administrative, cum ar fi înscrierea ipotecilor legale în cartea funciară sau reprezentarea asociației în instanță.

Postarea poate fi vizualizată aici.