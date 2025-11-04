Sub coordonarea Parchetului General și a Poliției Române, are loc astăzi, 4 noiembrie, Operațiunea „JUPITER 4”. În cadrul acesteia, se desfășoară 42 de acțiuni în toată țara, cu 211 percheziții la domicilii și 68 de mandate de aducere puse în aplicare în mai multe județe. Scopul este identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale și prevenirea efectelor negative ale acestora. Prejudiciul total este estimat la peste 16 milioane de lei, 250.000 de euro și 283.000 de dolari.

Cazurile cercetate vizează mai multe tipuri de infracțiuni: evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, falsuri de documente, infracțiuni informatice, abuz în serviciu, tăieri ilegale de păduri, camătă, înșelăciune, furt calificat și încălcarea regulilor privind armele și munițiile.

Anchetatorii spun că o parte importantă a operațiunii este lupta împotriva infracțiunilor silvice, care afectează grav mediul, pun în pericol pădurile și echilibrul ecologic. Scopul este protejarea durabilă a pădurilor și a comunităților care depind de ele.

Operațiunea „JUPITER” are scopul de a sprijini instituțiile statului în lupta împotriva infracțiunilor din toată țara, prin acțiuni coordonate care urmăresc destructurarea rețelelor implicate în activități ilegale.

Poliția Română (IGPR) spune că acțiunile vizează strângerea de dovezi despre faptele celor cercetați, recuperarea prejudiciilor și confiscarea bunurilor obținute ilegal.

Persoanele găsite vor fi duse la audieri, iar pentru fiecare caz se vor lua măsurile legale necesare.

