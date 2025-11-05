Mai multe percheziții au avut loc miercuri în județele Bihor și Cluj, în cadrul „Operațiunii Jupiter”, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de produse accizabile. Administratorul unei firme este acuzat că a produs și vândut motorină nemarcată, prejudiciul fiind de aproximativ 9 milioane de lei.

Procurorii și polițiștii au făcut șase percheziții, patru în Bihor și două în Cluj, într-un dosar care vizează evaziune fiscală și producerea ilegală de produse accizabile. Administratorul firmei S.O.P. SRL a folosit ilegal o autorizație pentru a evita plata accizelor, producând și vânzând motorină nemarcată.

Firma, cu sediul în Cluj-Napoca și activitate principală în transporturi de mărfuri, a fost autorizată în iunie 2023 să prelucreze motorină pentru fabricarea unui lubrifiant numit „Plasticizer MKG 3”, cu o cantitate de 1.500 tone. În realitate, autorizația a fost folosită pentru producerea de motorină nemarcată, procesul declarat fiind fals, iar rețeta modificată cu produse petroliere similare.

Între 28 iunie și 11 septembrie 2023, firma a raportat că a produs aproape 1,93 milioane kg de „ulei Plasticizer MKG 3”, dar analizele de laborator au arătat că produsul era de fapt motorină, supusă accizelor și obligatoriu marcată.

Materia primă a provenit din motorină scutită de accize, cumpărată de la o firmă din România și din importuri din Slovacia. Livrările au fost declarate către firme fantomă, pentru a părea exporturi intracomunitare, dar în realitate transporturile au ajuns în Slovacia și apoi în Italia. Declarațiile fiscale nu au fost depuse corect.

Prejudiciul calculat pentru bugetul de stat este de aproximativ 3,7 milioane lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de peste 5,2 milioane lei, totalizând aproape 9 milioane lei. Pentru recuperarea sumelor, au fost puse sechestru pe imobile și conturi bancare ale suspecților.

Operațiunea JUPITER continuă. În a treia zi, polițiștii și procurorii fac 267 de percheziții și cheamă la audieri 118 persoane. Anchetele se concentrează pe infracțiuni economice și financiare, iar prejudiciul total este estimat la peste 61 de milioane de lei.

Parchetul General a anunțat că, sub coordonarea Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Poliției Române, are loc azi, 5 noiembrie 2025, faza „JUPITER 4”. Sunt organizate 62 de acțiuni, cu 267 de percheziții la domicilii și 118 mandate de aducere în mai multe județe. Scopul este identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați în activități ilegale și prevenirea altor efecte negative asupra societății. Prejudiciul total este de 61,4 milioane de lei și aproape 477.000 de euro.

Cazurile anchetate vizează fapte precum: evaziune fiscală, producerea ilegală de produse accizabile (alcool, tutun etc.), delapidare, contrabandă, contrafacere, incendieri intenționate, tăieri ilegale de arbori, depozitarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate, infracțiuni de mediu, șantaj, abuz de încredere, faliment fraudulos, falsuri, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă, hărțuire și nerespectarea legilor privind armele și munițiile.

Procurorii spun că această operațiune arată cât de importantă este lupta împotriva infracțiunilor economice, pentru a recupera banii pierduți și a pedepsi pe cei care încalcă legea. Aceste infracțiuni afectează economia, concurența corectă și bugetul statului, deoarece unii obțin avantaje nejustificate față de firmele care respectă legea.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii ”JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie 2025, se desfăşoară 62 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 267 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare 118 mandate de aducere în mai multe judeţe ale ţării. În acest context, menţionăm faptul că operaţiunea subliniază importanţa combaterii infracţiunilor economico-financiare, prin măsuri judiciare menite să prevină, să sancţioneze şi să asigure recuperarea prejudiciilor cauzate. Prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor economico-financiare reprezintă o prioritate strategică a Ministerului Public, având în vedere efectele semnificative ale acestora asupra stabilităţii economice, asupra concurenţei loiale şi asupra capacităţii statului de a asigura resursele bugetare necesare funcţionării instituţiilor publice”, anunţă, miercuri, Parchetul General.

Procurorii și polițiștii fac 14 percheziții într-un dosar care vizează mai multe infracțiuni: înșelăciune, fals în acte, fals informatic și exercitarea fără drept a unei profesii.

Mai mulți medici sunt suspectați că au cerut recunoașterea unor diplome false de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Procurorii cred că aceștia nu au făcut în realitate rezidențiatul, deși au depus acte care arată contrariul.

Miercuri, 5 noiembrie, anchetatorii au făcut 14 percheziții la o instituție publică și la locuințele unor persoane din București și alte județe.

Ancheta arată că medicii au cerut Ministerului Sănătății să le recunoască titlurile de medici specialiști obținute în Republica Moldova, în domenii precum medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică și estetică, imagistică, chirurgie dentară și parodontologie.

Totuși, există suspiciuni că rezidențiatul nu a fost făcut deloc, deși acesta presupunea prezență fizică zilnică în spitale din Chișinău. În realitate, medicii ar fi lucrat în România cu normă întreagă în aceeași perioadă.

12 persoane urmează să fie duse la audieri, dacă vor fi găsite.