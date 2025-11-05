Acest demers vizează accelerarea procesului de aderare și integrarea celor două state candidate în structurile UE, în timp ce reformele continuă în ambele țări.

În prezent, discuțiile sunt purtate și cu președinția daneză a UE pentru a începe negocierile la nivelul grupurilor de lucru, chiar dacă deschiderea tuturor capitolelor nu se va realiza imediat.

„În ceea ce privește Republica Moldova și Ucraina, Comisia va continua să lucreze pentru ca în noiembrie Consiliul să deschidă toate clusterele de negociere. Încercăm să găsim soluții, însă este esențial ca reformele să continue. Republica Moldova a făcut progrese accelerate, în ciuda amenințărilor hibride și tentativelor de destabilizare. Moldova a făcut cele mai importante progrese pe parcursul acestui an”, a spus Marta Kos la o conferință de presă comună cu șefa Diplomației UE, Kaja Kallas, conform publicației Deschide.

Extinderea Uniunii Europene este considerată o ambiție realistă, iar nivelul de ambiție este considerat mai important decât calendarul exact.

„Extinderea este o ambiție realistă. Pentru mine, nivelul de ambiție contează mai mult decât calendarul exact. Iar aceste patru state candidate — Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina — și-au concretizat ambițiile. Până atunci, am început să integrăm țările candidate în domenii de politică-cheie precum energia, apărarea, SEPA și roamingul. Toate acestea sunt esențiale pentru a ancora aceste țări în structurile europene în timp ce continuăm negocierile de aderare”, a mai spus Marta Kos.

Republica Moldova a realizat progrese accelerate în acest an. În paralel, Ucraina continuă să își întărească pregătirile pentru integrarea europeană, iar toate acestea includ colaborarea în domenii-cheie precum energia, apărarea, SEPA și roamingul.