Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, axată pe pașii următori ai procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. La Bruxelles, Maia Sandu urmează să se întâlnească și cu înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.

,,Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, au informat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Lidera de la Chișinău va lua parte la conferința organizată de Euronews, unde va sublinia importanța extinderii Uniunii Europene și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității în Europa. Tot în aceeași zi, la Bruxelles, va fi prezentat Raportul de Extindere, care va evidenția progresele realizate de Republica Moldova în ultimul an pe drumul său european.

În luna septembrie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova va fi deschis după alegerile parlamentare din 28 septembrie, în cadrul vizitei sale la București. Costa a menționat importanța Balcanilor de Vest, a Ucrainei și a Republicii Moldova, subliniind că aceasta din urmă reprezintă o „oportunitate-cheie” pentru viitorul Uniunii Europene.

,,Guvernul Republicii Moldova face o treabă foarte bună, punând în aplicare reformele necesare. Și de aceea, în unanimitate, ultimul Consiliu European a aprobat propunerea de a deschide oficial primul grup de negocieri cu Moldova, iar cu siguranță, imediat după alegerile ce vor avea loc pe 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a deschide în mod formal negocierile cu Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru a consolida Uniunea noastră”, a adăugat șeful CE.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la Uniunea Europeană se bazează pe merite și realizări concrete. Deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a avansa către următoarea etapă, Chișinăul nu poate demara negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina, venit din partea Ungariei. Maia Sandu și-a exprimat încrederea că se va găsi o soluție și a subliniat că țara sa este pregătită pentru pașii următori.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE pe 3 martie 2022, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, și a obținut statutul de țară candidată în iulie 2022, în paralel cu Ucraina.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au acordat „consimțământul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, potrivit anunțului făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Totuși, la masa negocierilor, cele două țări progresează individual, iar procesul propriu-zis de aderare se desfășoară separat, durata acestuia putând varia în funcție de mai mulți factori.