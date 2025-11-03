Marți, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla la Bruxelles într-o vizită oficială, prilej cu care va fi prezentat Raportul de extindere, care va evidenţia realizările Republicii Moldova în drumul său european pe parcursul ultimului an.

În cadrul vizitei sale la Bruxelles, Maia Sandu va avea o serie de întrevederi cu oficiali europeni de rang înalt, printre care preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Kaja Kallas, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, precum şi cu alţi demnitari importanţi.

Instituţia prezidenţială a precizat că principalele subiecte ale discuţiilor vor viza progresul Republicii Moldova în parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană.

De asemenea, președintele va lua parte la o conferinţă Euronews, în cadrul căreia va aborda subiectul semnificaţiei extinderii Uniunii Europene.

În iunie 2022, Republica Moldova, alături de Ucraina, a primit statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, iar în decembrie 2023 Consiliul European a dat undă verde începutului negocierilor pentru aderare.

Pe 25 iunie 2024 au avut loc primele conferinţe interguvernamentale Moldova–UE şi Ucraina–UE, semnalând începutul negocierilor de aderare, iar la 22 septembrie 2025 Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral pentru integrarea în Uniunea Europeană.

La 20 octombrie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunţat încheierea evaluării legislaţiilor naţionale ale Republicii Moldova şi Ucrainei, recomandând ca statele membre să aprobe cât mai curând deschiderea celor şase domenii de negociere.

Conform proiectului de raport consultat de Europa Liberă Moldova, Comisia Europeană apreciază că scrutinul parlamentar din 28 septembrie, prin care partidul pro-european de guvernământ PAS şi-a reconfirmat mandatul, reflectă „angajamentul solid” al Republicii Moldova faţă de parcursul său european.

„Moldova a progresat pe calea aderării cu o viteză accelerată şi şi-a aprofundat în mod semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda ameninţărilor hibride, tentativelor de destabilizare a ţării şi a cursului ei european”, se spune în proiectul de raport, care urmează să fie publicat oficial pe 4 noiembrie.

Raportul evidenţiază „rezilienţa” Republicii Moldova în faţa atacurilor hibride venite din partea Rusiei în timpul alegerilor parlamentare şi recomandă ca ţările aflate în proces de aderare la UE să intensifice eforturile pentru a contracara astfel de agresiuni şi dezinformarea.

Potrivit proiectului consultat de Europa Liberă, Raportul de extindere pentru 2025, care acoperă zece state, concluzionează că procesul de aderare avansează „mai rapid decât în ultimii 15 ani” şi subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să sprijine ţările candidate în acest parcurs.

Conform proiectului de raport, Comisia reiterează evaluarea anterioară potrivit căreia Republica Moldova şi Ucraina, tratate împreună, sunt pregătite să iniţieze negocierile pe clusterele ce vizează fundamentele aderării—inclusiv statul de drept, guvernanţa eficientă şi drepturile fundamentale—dar şi relaţiile externe şi integrarea pe piaţa unică.

Totuşi, lansarea oficială a negocierilor este momentan amânată din cauza opoziţiei Ungariei, aliată a Rusiei, care blochează aderarea Ucrainei la UE, influenţând indirect şi şansele Republicii Moldova.

În cadrul şedinţei de învestire de săptămâna trecută, noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunţat că va demisiona dacă până în 2028 Chişinăul nu va semna Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, condiţie necesară pentru ca integrarea efectivă să se realizeze în 2030.