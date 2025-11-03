După ce a primit vineri votul de învestitură în Parlament și a depus sâmbătă jurământul în fața președintei Maia Sandu, noii miniștri ai Guvernului Munteanu urmau să fie prezentați luni echipelor din ministere. Discuția despre noua echipă și prioritățile guvernului a fost făcută împreună cu Angela Grămada, expertă a proiectului Moldova Zoom și președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, care a fost invitată în studiou.

La Chișinău, noul Guvern condus de economistul Alexandru Munteanu și-a preluat atribuțiile, iar felicitări au venit din București, Kiev și Bruxelles.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis pe X că felicită noul guvern și că este pregătită să colaboreze pentru a sprijini Republica Moldova în procesul de reforme și apropierea de Uniunea Europeană:

„Felicitări călduroase noului guvern moldovean condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a accelera procesul de reformă din Moldova și pentru a aduce o Moldovă prosperă, sigură și puternic democratică în Uniunea Europeană.”

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus că Guvernul României și el personal vor continua să sprijine autoritățile și societatea din Moldova pentru a deschide cât mai curând negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

Premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a transmis și ea felicitări Chișinăului și a afirmat că Ucraina și Moldova vor continua să dezvolte parteneriatul de bună vecinătate, să extindă cooperarea transfrontalieră și să consolideze colaborarea energetică, pentru mai multă securitate și un viitor comun în UE. Ea a subliniat că, în ciuda provocărilor generate de agresiunea Rusiei, cele două țări rămân unite și rezistente.

Asigurarea zborurilor de pe Aeroportul Chișinău ar putea fi una dintre primele probleme cu care se va confrunta noul Guvern. Ministrul Energiei a spus că, dacă va apărea o criză de combustibil pentru avioane, ar putea fi convocată Comisia pentru Situații Excepționale. Problema este că, în mai puțin de trei săptămâni, Lukoil-Moldova, singura companie care alimentează avioanele de pe Aeroportul Chișinău, nu va mai avea voie să facă acest lucru din cauza sancțiunilor americane.

Subiectul a fost discutat într-o ședință la Ministerul Infrastructurii, la care au participat reprezentanții Lukoil, ai Aeroportului și ai Autorității Aeronautice Civile, însă presa nu a avut acces la această întâlnire.