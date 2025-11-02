Uniunea Europeană a direcţionat fonduri publice de 37 de miliarde de euro către industria biogazului, fără a impune garanţii de mediu, relevă un raport recent al Coaliţiei Methane Matters, citat de organizaţia 2Celsius. Alte 28 de miliarde de euro din surse private sunt deja angajate până în 2030, iar experţii atrag atenţia că această politică riscă să creeze o dependenţă de lungă durată faţă de o producţie nesustenabilă.

Principalele ţări beneficiare sunt Spania, Danemarca şi Marea Britanie, unde agricultura industrială intensă afectează calitatea apei şi contribuie la creşterea poluării cu metan.

Alianţa de organizaţii de mediu avertizează că extinderea rapidă a producţiei de biogaz fără evaluări de impact ar putea accentua scurgerile de metan şi ar stimula creşterea industrială a efectivelor de animale, prin folosirea gunoiului de grajd drept materie primă. În plus, această orientare ar putea perpetua dependenţa de combustibili fosili, contrar obiectivelor declarate ale tranziţiei verzi.

Conform raportului, utilizarea gunoiului de grajd în producţia de biogaz a crescut semnificativ din 2019, fiind considerată o „resursă cu emisii zero”. State precum Germania, Irlanda, Olanda şi Regatul Unit subvenţionează activ această practică. E

xperienţa Statelor Unite arată însă că măsuri similare au determinat o creştere anuală de aproape 4% a efectivelor de animale, amplificând nivelul poluării. Autorii raportului consideră că, deşi biogazul şi biometanul sunt promovate ca surse regenerabile de energie, fără o reglementare strictă ele pot menţine un sistem agricol nesustenabil şi poluant.

Documentul atrage atenţia asupra faptului că, prin planul RePowerEU lansat în 2022, Uniunea Europeană s-a angajat să crească de zece ori producţia de biometan, până la 35 de miliarde metri cubi anual în 2030 – echivalentul a 10% din consumul actual de gaz fosil. Totuşi, nicio politică analizată nu include măsuri suficiente pentru a preveni consecinţele negative de mediu şi sociale ale acestei expansiuni.

Raportul subliniază că metanul este un „super-poluant” de peste 80 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon pe termen scurt, iar agricultura este responsabilă pentru aproape 60% din emisiile totale de metan ale Uniunii, în special din creşterea animalelor.

Lipsa reglementărilor europene privind scurgerile de metan din instalaţiile de biogaz agravează situaţia, iar estimările oficiale ar subevalua dimensiunea reală a emisiilor. În Germania, pierderile anuale de metan ar fi echivalente cu emisiile unor state mici, precum Malta sau Cipru.

Organizaţiile de mediu consideră că, deşi UE şi Regatul Unit au fost printre iniţiatorii angajamentului global „Global Methane Pledge”, care prevede reducerea emisiilor de metan cu 30% până în 2030, lipsa măsurilor concrete riscă să submineze credibilitatea Europei ca lider mondial în domeniul climei.

Analiza Coaliţiei Methane Matters acoperă politicile europene şi naţionale din Danemarca, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia şi România, precum şi un studiu de caz din Marea Britanie. Concluzia raportului este că se impune o evaluare urgentă a impactului de mediu al planului RePowerEU, iar finanţările publice pentru extinderea biogazului ar trebui suspendate până la finalizarea acestei evaluări.

Pentru România, documentul avertizează că, deşi industria biogazului este abia la început, planurile de extindere necesită prudenţă.

Coaliţia semnalează că digestatul – reziduul rămas după producţia de biogaz – poate contribui la poluarea cu nitraţi şi eutrofizarea apelor, iar instalaţiile prost operate pot genera emisii toxice de particule fine, oxizi de azot şi sulf, ozon şi compuşi organici volatili. România este deja printre ţările europene cu cea mai mare incidenţă a deceselor premature provocate de poluarea aerului, cu 103 cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit OECD.

Pe baza acestor concluzii, directorul executiv al organizaţiei 2Celsius, Mihai Stoica, solicită introducerea unor norme stricte pentru gestionarea digestatului şi pentru monitorizarea instalaţiilor de biogaz. El consideră necesară impunerea unor limite clare de calitate, trasabilitate, purificare riguroasă a gazului şi control al mirosurilor, pentru a preveni degradarea apei, aerului şi sănătăţii publice.

Coaliţia Methane Matters reuneşte organizaţii europene de mediu cu experienţă în politici climatice şi îşi propune reducerea semnificativă a emisiilor de metan din agricultură, energie şi deşeuri până în 2030, menţinând Uniunea Europeană în rolul de lider global al iniţiativei „Global Methane Pledge”.