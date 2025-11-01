Cabinetul de miniştri condus de premierul Alexandru Munteanu a depus, sâmbătă, jurământul de învestitură în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ceremonia a avut loc la sediul Preşedinţiei, după votul de încredere acordat de Parlament noului Executiv.

Maia Sandu i-a felicitat pe membrii Guvernului şi a subliniat că aceştia preiau mandatul într-un moment crucial pentru ţară, marcat de aşteptările tot mai mari ale cetăţenilor privind reformele, stabilitatea şi apropierea de Uniunea Europeană.

„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize şi provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârşit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern”, a declarat şefa statului.

Preşedinta a insistat asupra responsabilităţii noii echipe de a livra rezultate concrete pentru populaţie, afirmând că „deciziile trebuie asumate cu responsabilitate maximă, iar rezultatele – să fie vizibile pentru oameni”.

Maia Sandu a vorbit şi despre nevoia de a stimula creşterea economică, subliniind că dezvoltarea trebuie susţinută prin investiţii, competitivitate şi productivitate.

„Avem nevoie de măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investiţiilor, prin creşterea competitivităţii şi productivităţii – pentru că doar aşa putem îmbunătăţi nivelul de trai al oamenilor”, a spus preşedinta.

Totodată, lidera de la Chişinău le-a transmis mulţumiri fostului prim-ministru Dorin Recean şi echipei sale, apreciind munca depusă „într-o perioadă foarte complicată pentru ţară”.

La finalul ceremoniei, Maia Sandu le-a adresat noilor miniştri un mesaj de încurajare şi unitate: „În faţa dumneavoastră se află o ţară care are nevoie de încredere şi de rezultate. Vă doresc putere de muncă, înţelepciune în decizii şi unitate în acţiune. Să fie într-un ceas bun şi să aveţi spor în tot ceea ce faceţi pentru binele Republicii Moldova şi al oamenilor ei”.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să prezinte, în perioada următoare, priorităţile programului de guvernare, axat pe modernizarea instituţiilor, creşterea economică şi accelerarea integrării europene.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că relațiile dintre România și Republica Moldova vor continua să se dezvolte „cu aceeași determinare, pentru binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”.

Șeful Guvernului de la București a subliniat, într-o postare publică, că aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova, „ancorate în valorile democratice, libertate și prosperitate”, reprezintă dovada că parcursul european al țării este unul ireversibil și corect.

Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul deplin al României pentru autoritățile de la Chișinău și pentru societatea moldovenească în ansamblu, menționând că Guvernul României va continua să susțină „eforturile Republicii Moldova de a deschide cât mai curând negocierile de aderare la Uniunea Europeană”.