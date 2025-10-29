Acordul respectiv a fost semnat în 1998, iar materialele pregătite de autoritățile din Republica Moldova sunt menite să asigure că acesta nu va fi prelungit.

Decizia finală va fi luată de noul Guvern odată ce acesta va fi format. Dacă Cabinetul aprobă neprelungirea acordului, Parlamentul, în care partidul președintelui Maia Sandu deține majoritatea, va vota pentru sau împotriva inițiativei. Ulterior, va fi emis un decret de șeful statului pentru implementarea deciziei.

„Acordul în baza căruia funcționează centrul a fost semnat în 1998 /…/. Colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Culturii au pregătit toate materialele necesare pentru a se asigura că acest acord nu va fi prelungit”, a explicat ministrul moldovean de externe.

Închiderea Casei Ruse a fost aprobată încă din luna mai de Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană a Ministerului Culturii. Examinarea problemei a fost amânată până după alegerile parlamentare anticipate din septembrie, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu, care a obținut 50,2% din voturi.

Amintim că Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a făcut publică lista completă a viitorului Cabinet de Miniștri și programul de activitate al Executivului. El a subliniat că prioritatea principală a echipei sale este stimularea creșterii economice și pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani.

Portofoliile principale sunt ocupate de persoane cu experiență în administrație și politică. Eugen Osmochescu va coordona domeniul economiei și digitalizării în calitate de viceprim-ministru, iar Vladimir Bolea se va ocupa de infrastructură și dezvoltare regională, tot din poziția de vicepremier. Cristina Gherasimov va gestiona dosarul integrării europene, în timp ce Mihai Popșoi va conduce Ministerul Afacerilor Externe. Valeriu Chiveri va fi responsabil pentru reintegrarea țării.

În domeniul educației, Ministerul Educației și Cercetării va fi condus de Dan Perciun, iar Ludmila Catlabuga va prelua portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare. Daniella Misail-Nichitin va conduce Ministerul de Interne, iar Vladimir Cojuhari va fi ministrul Justiției. Finanțele vor fi gestionate de Andrian Gavrilița, în timp ce Natalia Plugaru va coordona activitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministerul Sănătății va fi condus de Emil Ceban, cel al Mediului de Gheorghe Hajder, iar Cristian Jardan va prelua Ministerul Culturii.

De asemenea, Dorin Junghietu va fi responsabil pentru domeniul energiei, iar Anatolie Nosatîi va continua să conducă Ministerul Apărării. Funcția de secretar general al Guvernului va fi deținută de Alexei Buzu.