Guvernul a deblocat Legea 203/2018 și lansează un sistem electronic unic pentru plata amenzilor. Practic, vei avea: un singur cont național pentru toate plățile, procese-verbale digitale și coduri QR care permit plata instant, direct de pe telefon

Prin Hotărârea nr. 923/2025, Guvernul a stabilit regulile de aplicare a Legii 203/2018, după aproape șapte ani de așteptare. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1014, 3 noiembrie 2025 și intră în vigoare imediat. Sistemul va fi folosit mai întâi pentru amenzile rutiere, dar va fi complet digital: plata, evidența și raportarea amenzilor vor fi centralizate la nivel național.

Legea 203/2018 a fost adoptată acum 7 ani, dar nu s-a putut aplica pentru că lipseau normele de implementare. În acest timp, amenzile erau colectate neuniform, unele chiar dublu, și datele nu circulau între poliție, primării și trezorerii. Conform Ministerului Finanțelor, aproape 8 din 10 amenzi nu se plăteau la timp, iar pierderile pentru bugetele locale se ridicau la sute de milioane de lei pe an.

Hotărârea Guvernului nr. 923/2025 aduce mai multe noutăți importante pentru plata amenzilor. În primul rând, noile reguli se aplică inițial amenzilor rutiere, unde sunt cele mai multe cazuri. Ministerul Afacerilor Interne va gestiona sistemul împreună cu Ministerul Finanțelor, iar fiecare proces-verbal va avea un cod unic de 23 de caractere, care permite urmărirea plății în timp real.

Toate amenzile vor putea fi plătite într-un singur cont național de la Trezoreria Operativă Centrală, cu IBAN standardizat. Plata se va putea face online, prin internet banking, Ghișeul.ro, aplicații mobile, prin POS-uri din trezorerii sau primării, numerar la ghișeele statului sau prin mandat poștal. Banii colectați vor ajunge automat la bugetul local al contravenientului, eliminând birocrația de până acum.

Fiecare proces-verbal devine un titlu de creanță electronic, transmis automat Ministerului Finanțelor. Astfel, instituțiile locale și trezoreriile vor putea vedea online dacă amenda a fost plătită, contestată, suspendată sau anulată. Procesele-verbale vor include și un cod QR sau cod de bare, care permite plata rapidă prin scanare, fără a completa manual datele. În viitor, se pregătește integrarea cu aplicațiile mobile ale administrației publice pentru confirmarea automată a plății.

O noutate importantă este că amenda poate fi plătită și de altcineva, nu doar de persoana sancționată. Sistemul recunoaște plata după codul unic al procesului-verbal, nu după CNP-ul plătitorului, ceea ce este util mai ales firmelor care administrează flote auto.

Aceste norme reduc birocrația dintre Poliție, Trezorerii și primării, elimină riscul pierderii chitanțelor și dublarea amenzilor și vor crește gradul de colectare la peste 70% în primii doi ani. Sistemul va fi testat pilot în următoarele 12 luni, iar din 2026 va fi extins la toate contravențiile și, treptat, și la alte domenii, cum ar fi ordine publică, protecția consumatorilor sau fiscal.

Hotărârea Guvernului nr. 923/2025 a intrat în vigoare imediat, pe 3 noiembrie 2025. Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne au acum 60 de zile să creeze platforma informatică integrată și să o testeze în regim pilot.

Legea 203/2018 a fost o inițiativă ambițioasă de digitalizare a plăților publice, dar nu a putut fi pusă în practică din cauza lipsei regulilor clare și a neînțelegerilor între instituții.

HG 923/2025 completează acum aceste reguli lipsă, chiar în momentul în care România începe să implementeze proiectele de guvernanță digitală finanțate prin PNRR.