Creșterea inflației, amplificată de măsurile fiscale recente, a determinat o creștere temporară a randamentelor titlurilor de stat, însă acest efect ar urma să se atenueze în cursul anului viitor, a explicat luni Ștefan Nanu, directorul general al Trezoreriei Statului, la forumul „Provocări pentru piețele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro și presiuni fiscale”, organizat de Profit.ro și Team Innovation Media.

„Suntem foarte bine pe finanţare. Încep să vină şi roadele tuturor măsurilor care s-au întâmplat în ultimele câteva luni. E inevitabil că o să avem acest trend dacă ne menţinem pe linia asta. Am avut confirmări de rating, avem nişte măsuri care ne înscriu clar pe o ajustare fiscală. Sunt clare nişte obiective de a reduce destul de semnificativ deficitul în anul următor, spre 6%. E un sentiment foarte bun în pieţe”, a declarat Nanu.

Potrivit acestuia, interesul investitorilor pentru datoria publică a României s-a menținut ridicat, inclusiv pentru emisiunile destinate populației.

„Pe orice instrument de datorie pe care l-am emis în ultimul timp, de la euroobligaţiuni, plasamente private, titluri de stat, pentru titluri de stat pentru populaţie e o cerere foarte mare, ceea ce confirmă practic aşteptările pieţei că dobânzile se vor duce în jos”, a adăugat el.

Nanu a mai precizat că efectul de „spike” al inflației este unul temporar, cauzat de măsuri necesare, și ar putea dispărea în primele luni ale anului viitor.

„Ne-a complicat puţin trendul acesta, spike-ul acesta de inflaţie care vine şi el tot din măsuri, dar măsurile erau inevitabile. Şi spike-ul acesta de inflaţie va trece undeva la începutul anului viitor. Deci, în momentul respectiv, în partea a doua a anului viitor sunt şi mai mari premisele de a vedea reduceri de dobânzi”.

Totodată, șeful Trezoreriei a menționat că instituția a adoptat o strategie prudentă, cu prefinanțare anticipată, pentru a evita presiuni suplimentare asupra pieței.

„Pe finanţare, strategia noastră este să fim foarte prudenţi şi deci ne-am prefinanţat (…). În noiembrie şi decembrie vom avea o emisiune negativă practic, o emisiune netă negativă în ultimele două luni şi asta va pune presiune şi mai mare pe dobânzi”.

Pentru anul următor, Trezoreria estimează o finanțare externă de aproximativ 8 miliarde de euro din surse alternative pieței de euroobligațiuni, ceea ce ar putea permite reducerea volumului acestor emisiuni. România a devenit cel mai mare emitent de euroobligațiuni din regiune, depășind Polonia, dar caută acum soluții mai eficiente, precum plasamentele private, prin care deja a atras 4 miliarde de euro în acest an.