Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur. Din 8 iunie începe o nouă oportunitate pentru românii care țin banii deoparte

O nouă ediție a programului Tezaur debutează luni, 8 iunie 2026, și le oferă românilor posibilitatea de a investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani. Ministerul Finanțelor acordă dobânzi anuale de până la 7,25%, în funcție de perioada aleasă. Subscrierile sunt disponibile prin Trezoreria Statului, Poșta Română și platformele online dedicate. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

În cadrul noii ediții Tezaur, persoanele fizice pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, pentru care Ministerul Finanțelor oferă dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% și, respectiv, 7,25%.

Titlurile de stat au valoarea nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată, ceea ce înseamnă că sunt administrate exclusiv în format electronic.

Prin această emisiune, autoritățile continuă programul de finanțare adresat populației, oferind o alternativă de economisire cu randament fix și garantat de stat pe întreaga perioadă de deținere.

Perioada de subscriere este cuprinsă între 8 iunie și 3 iulie 2026, în funcție de canalul ales pentru investiție.

Investitorii au la dispoziție mai multe modalități pentru achiziționarea titlurilor de stat din actuala emisiune.

Prin platforma Ghișeul.ro, subscrierile pentru emisiunile intermediate de Compania Națională Poșta Română pot fi realizate în perioada 8 iunie – 1 iulie 2026.

Pentru titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului, subscrierile online sunt disponibile între 8 iunie și 2 iulie 2026 exclusiv pentru persoanele care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV).

La sediile unităților Trezoreriei Statului, subscrierile pot fi efectuate în intervalul 8 iunie – 3 iulie 2026.

Totodată, prin subunitățile Poștei Române, perioada de subscriere este 8 iunie – 2 iulie 2026 în mediul urban și 8 iunie – 1 iulie 2026 în mediul rural.

În cazul subscrierilor online prin Trezoreria Statului, investitorii pot deschide contul de subscriere, pot cumpăra titluri de stat și pot transfera sumele disponibile către un cont bancar.

Persoanele care aleg să investească prin intermediul platformei Ghișeul.ro trebuie să respecte mai multe condiții stabilite în cadrul programului.

Investitorul trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii, să dețină o carte de identitate valabilă în România și să aibă un cont activ pe platforma Ghișeul.ro.

De asemenea, este necesară utilizarea unui card de debit emis în România sau într-unul dintre statele acceptate în cadrul Programului Tezaur.

Procesul de subscriere presupune autentificarea în platformă, accesarea secțiunii dedicate titlurilor de stat, consultarea emisiunilor active și selectarea seriei dorite pentru achiziție.

În cadrul aceleiași emisiuni, un investitor poate realiza una sau mai multe subscrieri, cu respectarea pragului minim de 1.000 de lei pentru fiecare operațiune și a plafonului maxim de 200.000 de lei pentru un cod de emisiune.

Sumele reprezentând rambursări, dobânzi, retrageri sau răscumpărări anticipate sunt virate de Compania Națională Poșta Română pe cardul utilizat la subscriere sau pe cel actualizat ulterior în platformă.

Investițiile realizate prin Programul Tezaur beneficiază de o serie de avantaje fiscale și operaționale pentru populație.

Veniturile obținute din titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor nu sunt impozitate, iar dobânda este plătită anual, la datele prevăzute în prospectul de emisiune.

Totodată, titlurile de stat sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență, în condițiile stabilite de emitent.

Investitorii au posibilitatea să efectueze una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și pot solicita anularea acestora exclusiv pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, iar fondurile atrase de Ministerul Finanțelor vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune, precum și eventualele modificări ale acestuia, sunt publicate în secțiunea dedicată titlurilor de stat pentru populație și pe website-ul Poștei Române.

În ediția precedentă a programului, desfășurată în perioada 11 mai – 4 iunie 2026, populația a investit peste 1,8 miliarde de lei prin 44.598 de subscrieri. Din această sumă, peste 346 de milioane de lei au fost subscrise prin intermediul platformei Ghișeul.ro.