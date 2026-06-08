Ministerul Finanțelor a împrumutat luni aproape 850 de milioane de lei. Cererea băncilor a depășit cu mult oferta

Ministerul Finanțelor a atras luni 847,5 milioane de lei de la băncile comerciale printr-o emisiune de obligațiuni de stat. Suma împrumutată a depășit valoarea programată inițial, în condițiile în care interesul investitorilor a fost semnificativ mai ridicat decât oferta pusă în piață.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), Ministerul Finanțelor a împrumutat 847,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 41 de luni.

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 700 de milioane de lei, însă cererea venită din partea băncilor a fost aproape dublă. Instituțiile de credit au transmis subscrieri în valoare totală de 1,38 miliarde de lei.

Randamentul mediu acceptat de stat pentru această finanțare a fost de 6,57% pe an.

Ministerul Finanțelor intenționează să continue procesul de finanțare și marți, când este programată o licitație suplimentară. Prin această operațiune, statul urmărește să atragă încă 127,2 milioane de lei la același randament stabilit în cadrul licitației principale de luni.

Interesul ridicat manifestat de bănci arată că titlurile de stat continuă să reprezinte o opțiune importantă pentru plasarea lichidităților disponibile, în contextul în care statul are nevoie de fonduri consistente pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an.

Ministerul Finanțelor și-a propus să atragă în luna iunie 2026 aproximativ 7,6 miliarde de lei de la băncile comerciale prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat.

La această sumă se poate adăuga încă până la 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin intermediul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive destinate instrumentelor de tip benchmark.

Comparativ cu luna mai, programul de finanțare a fost majorat semnificativ. Dacă în mai statul programase împrumuturi de 4,6 miliarde de lei, în iunie suma a crescut la 7,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un plus de 3 miliarde de lei.

Fondurile obținute sunt destinate refinanțării datoriei publice existente, rambursării anticipate a unor obligații financiare și acoperirii deficitului bugetar.

Noua finanțare vine după o altă serie de împrumuturi realizate la finalul săptămânii trecute. Joi, Ministerul Finanțelor a atras 1,07 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală de 86 de luni, la o dobândă de 6,84% pe an.

Ulterior, vineri, statul a atras încă 161 de milioane de lei printr-o licitație suplimentară organizată pentru aceeași emisiune. Valoarea nominală a acestei oferte suplimentare a fost de 161 de milioane de lei, iar băncile au depus oferte în valoare de 230 de milioane de lei.