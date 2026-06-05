Statul lansează o nouă ediție Tezaur. Veste pentru românii cu bani puși deoparte. Cât acordă statul anual

Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Tezaur destinată populației, disponibilă începând cu 8 iunie 2026. Românii care au economii și caută o alternativă de investiție cu risc redus pot subscrie la titluri cu maturități de 1, 3 și 5 ani, beneficiind de dobânzi anuale de până la 7,25%, neimpozabile.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița a anunțat că, în perioada 8 iunie – 3 iulie 2026, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii pot investi în noua emisiune de titluri de stat Tezaur.

Investitorii au la dispoziție trei variante de maturitate, toate denominate în lei. Pentru titlurile cu scadența la un an, dobânda anuală este de 6,25%, pentru cele pe trei ani randamentul ajunge la 6,80%, iar pentru titlurile cu maturitatea de cinci ani statul oferă o dobândă anuală de 7,25%.

Titlurile sunt emise în formă dematerializată și au o valoare nominală de un leu.

Românii pot subscrie prin mai multe canale puse la dispoziție de autorități.

Prin platforma Ghișeul.ro, titlurile de stat pot fi achiziționate în perioada 8 iunie – 1 iulie 2026.

De asemenea, persoanele înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pot efectua online operațiuni prin intermediul Trezoreriei Statului între 8 iunie și 2 iulie 2026. Acestea includ deschiderea unui cont de subscriere, cumpărarea titlurilor Tezaur și transferul sumelor către un cont bancar.

Subscrierile se pot realiza și direct la unitățile Trezoreriei Statului până la data de 3 iulie 2026.

În același timp, românii pot cumpăra titluri și prin rețeaua Poștei Române. În mediul urban, subscrierile sunt disponibile până la 2 iulie, iar în mediul rural până la 1 iulie 2026.

Unul dintre principalele avantaje ale programului Tezaur îl reprezintă tratamentul fiscal aplicat câștigurilor obținute.

Potrivit ANAF, veniturile rezultate din investițiile în titluri de stat nu sunt impozitate, iar dobânzile sunt plătite anual, conform calendarului stabilit prin prospectul de emisiune.

În plus, titlurile de stat pot fi transferate și pot fi răscumpărate anticipat, în condițiile prevăzute de prospect.

Investitorii au posibilitatea să efectueze una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Autoritățile precizează că persoanele care au subscris și doresc să renunțe la investiție pot solicita anularea subscrierii, însă doar pe durata perioadei de ofertă.

Prospectul de emisiune, precum și eventualele actualizări sau modificări, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea dedicată titlurilor de stat, precum și pe pagina Poștei Române.

Programul Tezaur a devenit mai accesibil în ultimii ani, după introducerea posibilității de cumpărare online.

Din martie 2025, cetățenii care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot achiziționa direct titluri de stat prin intermediul platformei, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele Trezoreriei sau ale Poștei Române.

Noua emisiune vine într-un context în care mulți români caută soluții de economisire și investiții cu randamente superioare dobânzilor bancare, beneficiind în același timp de garanția oferită de statul român.