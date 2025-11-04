În această zi trebuie depusă declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România.

Contribuabilii vizați trebuie să transmită către ANAF formularele corespunzătoare situației lor juridice. Astfel, pot depune formularul 010 pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, formularul 013 pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin sedii permanente, formularul 015 pentru nerezidenții fără sediu permanent, formularul 016 pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, formularul 020 pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal, formularul 030 pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, formularul 040 pentru instituțiile publice și formularul 070 pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere.

Alternativ, contribuabilii pot utiliza formularul 700, care permite înregistrarea sau modificarea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și radierea înregistrării fiscale, prin mijloace electronice.

Această obligație revine contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care, în cursul activității lor, au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România. În urma acestei situații, aceștia sunt obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Formularul 700 este un document fiscal utilizat de persoanele juridice și de alți contribuabili care au nevoie să opereze modificări în vectorul fiscal, fiind disponibil exclusiv în format electronic. Acesta are rolul de a permite contribuabililor să înregistreze noi obligații fiscale, să modifice informațiile deja declarate sau să radieze anumite obligații care nu mai sunt valabile.

Formularul este adresat mai multor categorii de contribuabili. Printre aceștia se numără persoanele juridice, precum societățile cu răspundere limitată (SRL), societățile pe acțiuni (SA), societățile în nume colectiv (SNC) și societățile în comandită simplă (SCS). De asemenea, îl pot utiliza și persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF), dar și asocierile fără personalitate juridică. În plus, instituțiile financiare și alte entități care au obligații fiscale sunt incluse în categoria celor care pot depune acest document.

Depunerea Formularului 700 se realizează exclusiv online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Această modalitate electronică de transmitere simplifică procesul administrativ, elimină necesitatea depunerii fizice la ghișee și permite actualizarea rapidă a datelor fiscale în evidențele autorității.