Compania Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a publicat oferta actualizată pentru luna noiembrie 2025, menținând tarifele competitive care o plasează în continuare printre cei mai avantajoși furnizori pentru consumatorii casnici. Deși prețurile diferă ușor în funcție de regiunea de distribuție, costul mediu național rămâne în jur de 1,12 lei/kWh, ceea ce înseamnă o factură lunară de aproximativ 112 lei pentru un consum de 100 kWh.

Hidroelectrica aplică prețuri ușor diferite, în funcție de zona de distribuție a energiei electrice. Aceste valori includ toate taxele și tarifele de transport și distribuție, astfel că reprezintă costul final plătit de consumator:

-Muntenia (București, Giurgiu, Ilfov) – 1,073 lei/kWh, echivalentul unei facturi lunare de 107,30 lei;

-Muntenia Nord (Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea) – 1,14179 lei/kWh, adică 114,18 lei pentru 100 kWh;

-Transilvania Sud (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) și Transilvania Nord (Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud) – 1,14179 lei/kWh, respectiv 114,18 lei la un consum de 100 kWh;

-Banat (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) – 1,073 lei/kWh, echivalentul unei facturi de 107,30 lei;

-Oltenia (Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea) – 1,15704 lei/kWh, adică 115,70 lei;

-Dobrogea (Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea) – 1,073 lei/kWh, factură estimată la 107,30 lei;

-Moldova (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – 1,14457 lei/kWh, adică 114,46 lei.

Cu un portofoliu de peste 1,8 milioane de clienți casnici, Hidroelectrica s-a consolidat în ultimii ani ca principalul furnizor alternativ pentru gospodăriile care au trecut pe piața liberă. Compania oferă tarife semnificativ mai mici față de alți furnizori, în contextul în care prețurile la energie s-au stabilizat, dar rămân ridicate la nivel european.

Sursele din piață arată că Hidroelectrica își menține avantajul competitiv datorită costurilor reduse de producție din hidrocentrale și a portofoliului de generare 100% verde. În același timp, compania continuă să atragă clienți noi, chiar dacă procesul de migrare a contractelor implică uneori întârzieri în emiterea facturilor.

Factura medie – stabilă și predictibilă

Pentru un consumator obișnuit, care utilizează 100 kWh pe lună, factura se situează între 107 și 116 lei, în funcție de regiune. Aceste valori includ toate componentele reglementate de ANRE – de la tariful de distribuție până la TVA.

Comparativ cu ofertele altor furnizori, Hidroelectrica rămâne printre cele mai accesibile opțiuni, cu diferențe de 15-30% mai mici la nivelul prețului final per kWh.