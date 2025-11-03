Investiția, în valoare de aproape jumătate de miliard de euro, va fi realizată în parteneriat cu compania germană Rheinmetall și va genera aproximativ 700 de locuri de muncă. Proiectul poziționează România ca un actor important în industria europeană de apărare, într-un context regional în care capacitățile de producție de muniție și materiale explozive sunt din ce în ce mai căutate.

Radu Miruță a participat la semnarea acordului, alături de premierul Ilie Bolojan și de directorul general al companiei Rheinmetall. Ministrul a explicat că, după o analiză atentă a contractului inițial, acesta a fost renegociat punct cu punct pentru a aduce beneficii suplimentare statului român. În urma acestui proces, România obține peste 93 de milioane de euro în plus față de înțelegerea inițială.

Printre principalele modificări aduse contractului se numără faptul că România va primi acum jumătate din finanțarea europeană de 47 de milioane de euro, în loc de zero, cum fusese stabilit anterior. De asemenea, chiria pentru platforma industrială pe care va fi construită fabrica a crescut de la 6 milioane la 9 milioane de euro. Taxa de licență a fost redusă de la 8% la 6%, iar un alt aspect important este implicarea directă a furnizorilor români în lanțul de producție, ceea ce va stimula economia locală și va contribui la dezvoltarea industriei naționale de profil.

„O investiţie de aproape jumătate de miliard de euro, care aduce 700 de locuri de muncă şi pune România pe harta industriei de apărare europene”, a spus Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a subliniat și un alt avantaj esențial obținut în urma renegocierii, România deține acum drept de veto în deciziile strategice ale companiei mixte. Această prevedere garantează controlul asupra resurselor și asupra deciziilor majore care pot influența direcția de dezvoltare a proiectului.

„Am luat contractul pagină cu pagină şi l-am renegociat în interesul statului român. Rezultatul: peste 93 de milioane de euro în plus pentru România. România primeşte acum jumătate din finanţarea europeană de 47 mil. euro, nu zero, cum se acceptase anterior. Chiria pentru platforma pe care se construieşte fabrica a crescut de la 6 mil. la 9 mil. euro. Taxa de licenţă a fost redusă de la 8% la 6%. Şi, foarte important: furnizorii români vor fi implicaţi în lanţul de producţie. În plus, România are drept de veto în deciziile strategice ale companiei – un lucru esenţial pentru a rămâne stăpână pe propriile resurse”, a explicat ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la rândul său, că acordul de cooperare dintre Rheinmetall și Victoria SA marchează un moment important pentru industria de apărare a României. Șeful Executivului consideră că țara începe să se contureze ca un jucător cu potențial în sud-estul Europei în domeniul apărării, iar fabrica de pulberi de la Victoria reprezintă un pas decisiv în această direcție.

Noua unitate de producție va aduce nu doar o investiție majoră, ci și avantajul strategic al producerii de pulberi pe teritoriul României, eliminând dependența de importuri. Premierul a adăugat că Guvernul se află în etapa finală de selecție a proiectelor care urmează să fie dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene, un mecanism dedicat consolidării capacităților de apărare europene.