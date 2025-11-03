Într-un comunicat transmis luni, Asociația Națională a Agențiilor de Turism a cerut Executivului să continue acordarea voucherelor de vacanță și să le actualizeze în funcție de rata inflației. Totodată, ANAT propune ca acestea să fie extinse și către angajații din mediul privat, pentru a asigura o „echitate socială și dezvoltare economică durabilă”.

Organizația argumentează că sistemul voucherelor reprezintă una dintre cele mai eficiente politici publice din ultimii 15 ani, cu efecte directe asupra consumului intern, ocupării forței de muncă și investițiilor în infrastructura turistică. În sprijinul acestor afirmații, ANAT citează un studiu realizat de Academia de Studii Economice privind impactul socio-economic al tichetelor în România.

Potrivit cercetării, eliminarea voucherelor ar produce o pierdere netă de aproximativ 1,744 miliarde de lei din PIB și ar duce la dispariția a circa 17.000 de locuri de muncă. În plus, ar urma să fie afectat consumul intern, în special în extrasezon, iar disparitățile regionale s-ar adânci, mai ales în zonele dependente de turism intern.

Conform studiului, fiecare milion de lei alocat programului susține peste 1.670 de locuri de muncă directe și indirecte. Eliminarea voucherelor ar afecta în mod deosebit sectoarele HORECA, transporturile și activitățile de agrement local, unde s-ar putea pierde aproximativ 9.100 de locuri de muncă.

ANAT semnalează că industria turismului traversează deja o perioadă dificilă, marcată de o recesiune evidentă. Printre cauze se numără scăderea puterii de cumpărare a populației, majorarea TVA-ului și reducerea valorii voucherelor de vacanță.

Datele statistice arată că, în luna august, numărul turiștilor cazați a scăzut cu 6,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda reducerilor aplicate de operatorii privați.

„Indiferent de prețuri, o parte dintre români nu s-au mai cazat. Trei luni la rând, în vârful de sezon, contracția economică a fost mai mare de 4%, primul an cu scăderi după pandemie! Județe cu tradiție turistică certă au înregistrat scăderi severe: -38% Argeș, -17,8% Harghita, -15% Prahova, în timp ce creșteri au fost în Sibiu și Constanța. Asta arată clar că nu prețul este problema, ci scăderea puterii de cumpărare și lipsa oricăror politici guvernamentale pentru turism”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Asociația subliniază că impactul economic al voucherelor nu se limitează la sprijinul oferit turiștilor și industriei, ci are efecte pozitive și asupra bugetului de stat. Prin colectarea de taxe și impozite, programul generează un efect multiplicator, fiecare leu investit producând peste 1,6 lei în PIB.

Totodată, studiul ASE menționează că 90% din veniturile generate de aceste tichete sunt fiscalizate.

„Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc. Datele preluate de ANAT de la Ministerul Finanțelor arată că în luna septembrie 2025, valoarea voucherelor acordate s-a prăbușit cu 85% față de aceeași lună a anului trecut. Astfel, în septembrie anul curent angajatorii au achiziționat vouchere de aproape 5,96 milioane de euro față de 38,03 milioane de euro în septembrie 2024. Și aceasta în condițiile în care pe piață au existat încă multe vouchere emise în 2024. Fără a reveni asupra acestei erori strategice, vom asista la falimente și disponibilizări de personal cu efecte în lanț în industriile conexe”, avertizează ANAT.

Organizația contestă și un mit frecvent vehiculat în spațiul public, potrivit căruia existența voucherelor ar fi dus la creșterea prețurilor în turism. ANAT precizează că această ipoteză nu este susținută de nicio analiză economică serioasă.

„Această presupunere aparent logică nu a fost confirmată în mod științific de niciun studiu. Nu există nicio legătură cauzală dovedită între scumpirile anuale și existența cardurilor valorice. Prețurile au crescut în toate țările, chiar în lipsa voucherelor. În România, Eurostat raportează scumpiri de 9,5%, dar cele mai mari creșteri sunt în Estonia: +39%, Bulgaria: +23% (o destinație de top pentru vacanțele românilor), Danemarca: +12%”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții ANAT cer Guvernului nu doar să mențină programul, ci și să-l adapteze realităților economice actuale. În opinia lor, valoarea tichetelor de vacanță trebuie actualizată în funcție de inflație, iar sistemul ar trebui extins către companiile private pentru a stimula turismul intern și consumul local.

Asociația atrage atenția că scăderea valorii voucherelor în 2025 a afectat direct fluxurile financiare din sector.

Potrivit ANAT, eliminarea voucherelor ar genera nu doar pierderi economice, ci și o reducere considerabilă a investițiilor în infrastructura turistică, afectând competitivitatea României pe piața regională.

Apelul ANAT vine într-un context tensionat între sectorul privat și Ministerul Economiei. Divergențele s-au amplificat după declarațiile ministrului Radu Miruță, care a calificat sistemul voucherelor drept o „golăneală”, susținând că acestea ar fi determinat o scădere a calității serviciilor oferite de hotelieri, întrucât „românii oricum vin”.

Afirmațiile oficialului au fost criticate dur de reprezentanții industriei, care le consideră jignitoare și nefondate economic.

Într-o reacție publică, un reprezentant al operatorilor a transmis: