Conform datelor oficiale, pensia minimă socială garantată în România este de 1.281 de lei, echivalentul a aproximativ 250 de euro. Această sumă este acordată unui număr estimat de aproximativ un milion de pensionari care depind de indemnizația socială pentru a atinge nivelul minim de venit.

Profesorul Dan Voiculescu subliniază că actuala valoare a pensiei nu reflectă realitățile economice actuale. Într-un context marcat de inflație și creșterea costurilor de trai, nivelul de 1.281 de lei nu acoperă necesitățile de bază ale vârstnicilor. În consecință, autoritățile sunt chemate să identifice soluții pentru prevenirea unei posibile crize sociale.

„În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este 1281 de lei. Echivalentul a 250 de euro. Aproximativ un million de pensionari români primesc indemnizație socială pentru a atinge acest nivel minim!”, a scris Dan Voiculescu pe blogul său.

Profesorul Voiculescu propune ca pensia minimă să fie majorată la 2.000 de lei, ceea ce ar oferi un nivel de trai mai apropiat de necesitățile reale ale seniorilor. El susține că această măsură ar trebui să fie una prioritară pentru Guvern, având în vedere vulnerabilitatea socială a pensionarilor care depind exclusiv de această sumă.

Pentru pensionarii care trăiesc cu 1.281 de lei pe lună, plata utilităților, achiziția medicamentelor și asigurarea hranei de bază reprezintă o provocare constantă. Profesorul Voiculescu subliniază că dificultățile financiare sunt dublate de sentimentul de marginalizare socială.

„Așadar, unul din cinci pensionari trăiesc, astăzi, cu 1281 de lei pe lună. Din care trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile, să-și asigure minimul de hrană necesar supraviețuirii. Situația acestor oameni este cumplită! Pe lângă sărăcia extremă, ei suportă și umilința de a fi părăsiți, ignorați, lăsați să moară cu zile! Cum să trăiești cu 1281 de lei pe lună într-o țară în care coșul mediu de consum pentru un trai decent necesar unei familii a fost calculat la 11.370 lei/lună (2270 euro)?!”, a mai scris acesta.

Profesorul Voiculescu insistă asupra faptului că majorarea pensiei minime nu trebuie să fie simbolică, ci semnificativă, astfel încât să reflecte respectul față de seniorii vulnerabili. El menționează că nivelul pensiei a fost stabilit la începutul anului 2024, dar puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 15% în ultimii doi ani, sub efectul inflației.