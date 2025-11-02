Un restaurant din Narbonne, Franța, a stârnit controverse după ce a cerut unei familii 65 de euro pentru un scaun de bebeluș. Politica este nou introdusă și a provocat discuții aprinse în rândul clienților și pe rețelele sociale.

Incidentul a avut loc la începutul lunii octombrie 2025, când un cuplu a mers să ia masa în restaurant, împreună cu fiul lor de 13 luni. Părinții nu știau că localul impune o taxă pentru scaunele destinate copiilor mici.

La finalul mesei, nota de plată a inclus și suma de 65 de euro pentru scaunul bebelușului. Tatăl copilului a refuzat inițial să achite taxa, argumentând că micuțul nu mâncase nimic.

Personalul restaurantului a insistat, explicând că bebelușul „este o ființă umană, nu o jucărie de pluș” și că trebuie tratat ca un client. Potrivit publicației Blick, discuția s-a transformat rapid într-un conflict, iar părinții au considerat taxa „scandaloasă”. În final, bărbatul a preferat să-și țină copilul în brațe pentru a evita plata suplimentară.

Politica localului din Narbonne a intrat în vigoare la 1 octombrie 2025 și este una neobișnuită chiar și pentru standardele franceze. Deși restaurantele pot stabili reguli proprii legate de spațiu și rezervări, majoritatea oferă gratuit scaunele pentru copii.

Decizia acestui restaurant a atras critici online, mulți utilizatori considerând taxa abuzivă și lipsită de logică. Unii au comparat situația cu alte exemple similare din Europa, unde localurile au introdus costuri suplimentare pentru motive neobișnuite.

Nu este primul caz de acest fel. În Elveția, un restaurant din Berna percepe 4 franci (aproximativ 4,28 euro) pentru fiecare șervet pătat cu sos de curry. În același local, un cuplu a fost nevoit să plătească 10 franci pentru tacâmuri suplimentare.

Astfel de practici au devenit tot mai frecvente în unele orașe europene, pe fondul creșterii costurilor de operare din industria HoReCa. Cu toate acestea, mulți clienți spun că astfel de taxe afectează imaginea restaurantelor și îi descurajează să mai revină.