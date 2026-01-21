Gestionarea deșeurilor menajere este finanțată, în toate statele europene, printr-o taxă pe gunoi care ajunge, direct sau indirect, pe factura cetățenilor.

Modul de calcul diferă însă semnificativ, de la sisteme cu taxă fixă stabilită de autoritățile locale până la mecanisme complexe de tip „plătești cât arunci”, menite să reducă volumul de deșeuri nereciclate. Aceste diferențe sunt influențate de politicile de mediu, de nivelul investițiilor în reciclare și de costurile operaționale suportate de operatorii de salubritate.

Taxa pe gunoi este percepută fie pe persoană, fie pe gospodărie, fie indirect, prin impozite locale. În multe cazuri, suma finală nu reflectă doar cantitatea de deșeuri generate, ci și valoarea proprietății sau frecvența colectării. O comparație a costurilor medii anuale arată diferențe consistente între statele europene.

Valorile sunt orientative și pot varia semnificativ la nivel local, însă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care este distribuit costul gestionării deșeurilor.

În Franța, taxa pe gunoi este aplicată în majoritatea localităților sub forma Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Aproximativ două treimi dintre comune folosesc acest mecanism, care este integrat în impozitul pe proprietate. Astfel, cetățeanul nu plătește în funcție de cantitatea de deșeuri generate, ci în funcție de valoarea cadastrală și de suprafața locuinței. Media națională se situează în jurul a 90 de euro pe an pentru fiecare locuitor.

Modelul francez este criticat pentru lipsa legăturii directe dintre comportamentul individual și costul suportat, însă este apreciat pentru stabilitatea veniturilor la nivel local. Autoritățile locale folosesc aceste sume pentru colectare, transport și tratare, fără a factura separat fiecare gospodărie.

Polonia aplică un sistem diferit, bazat pe o taxă fixă pe persoană. Nivelul standard este de aproximativ 5,5 euro pe lună, adică 66 de euro pe an, pentru cei care respectă regulile de colectare selectivă. Pentru gospodăriile care nu sortează deșeurile, taxele pot fi semnificativ mai mari. Mecanismul este gândit ca un instrument de presiune economică, menit să crească rata de reciclare.

În Olanda, taxa pe gunoi combină o componentă fixă obligatorie cu una variabilă, direct legată de cantitatea de deșeuri reziduale. Cetățenii plătesc fie pentru sacii speciali de gunoi, fie pentru fiecare deschidere a containerelor comune, accesibile cu card.

În orașe mari precum Rotterdam, costul anual pentru o gospodărie medie variază între 290 și 377 de euro, în funcție de numărul de persoane. Sistemul este conceput pentru a descuraja aruncarea deșeurilor nereciclabile.

Irlanda funcționează preponderent pe o piață privată a serviciilor de salubritate. Companiile concurente stabilesc tarifele, care pot fi calculate pe ridicare sau pe greutatea exactă a deșeurilor.

Costul mediu anual este de aproximativ 275 de euro pe gospodărie, echivalentul a 81–83 de euro pe persoană. Plata direct proporțională cu volumul generat responsabilizează consumatorii, dar creează diferențe mari între regiuni.

Germania utilizează un sistem mixt, în care taxa depinde de mărimea containerului, frecvența colectării și, în unele cazuri, de achiziția sacilor speciali. Costurile anuale variază, în general, între 150 și 250 de euro pe gospodărie, cu diferențe semnificative de la un oraș la altul.

Creșterea taxei pe gunoi la nivel european este legată de aplicarea legislației Uniunii Europene și de majorarea costurilor din sectorul deșeurilor.

Un element central este principiul „poluatorul plătește”, prevăzut de Directiva-cadru privind deșeurile, care transferă costul real al gestionării către generatorul deșeurilor. În multe state, serviciile de salubritate nu mai sunt subvenționate din bugete generale, iar diferența este reflectată în facturile populației.

Un alt factor îl reprezintă taxele de depozitare și incinerare. Media europeană pentru depozitarea la groapă se situează între 39 și 46 de euro pe tonă, însă în unele țări depășește 100 de euro. Germania a introdus inclusiv o taxă pe CO₂ pentru incinerare, care a ajuns la 50 de euro pe tonă în 2025, cost transferat ulterior către utilizatori.

Obiectivele de reciclare impuse de UE contribuie, la rândul lor, la creșterea costurilor. Până în 2025, statele membre trebuie să recicleze 55% din deșeurile municipale, iar până în 2030, 60%. Pentru atingerea acestor ținte sunt necesare investiții în infrastructură, stații de sortare și sisteme inteligente de colectare, cheltuieli care sunt incluse în taxa pe gunoi.

La acestea se adaugă majorarea costurilor operaționale generale, precum energia, combustibilul, salariile din sector și volatilitatea piețelor pentru materialele reciclate. Toate aceste elemente conturează cadrul economic în care taxa pe gunoi este stabilită și ajustată periodic de autorități sau de operatorii privați.