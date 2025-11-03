Vicepremierul și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni decizia premierului Ilie Bolojan, care a refuzat oficial invitația de a veni în Parlament la „Ora premierului”. Bolojan ar fi trebuit să prezinte o informare despre situația de securitate a României, după retragerea trupelor americane din țară.

Grindeanu a spus că invitația nu a avut scop politic, ci doar informativ, în interesul publicului. El a explicat că românii, nu el personal, trebuie să afle clar ce se întâmplă cu securitatea țării și că premierul ar fi avut ocazia să explice situația. A subliniat că nu era vorba de un conflict politic, ci doar de o discuție necesară pentru informarea cetățenilor.

Vicepremierul a spus că a vrut ca premierul să prezinte în Parlament o imagine clară despre starea actuală a securității naționale și despre planurile pentru viitor. El a adăugat că orice român responsabil are dreptul să știe ce se întâmplă în acest domeniu. Grindeanu a precizat că echipa sa discută cu cabinetul premierului pentru a stabili o altă dată potrivită pentru această informare.

Liderul PSD s-a arătat surprins că unii parlamentari nu au votat invitația și a spus că a cerut doar ca premierul să vină să ofere explicații, nimic mai mult. În legătură cu relația sa cu Ilie Bolojan, Grindeanu a menționat că nu au discutat informal înainte despre subiect, dar este posibil ca tema să fie abordată la următoarea ședință de guvern. El a adăugat că nu renunță la ideea ca premierul să vină în fața românilor pentru a clarifica situația.

„Nu eu, Sorin Grindeanu, trebuie să aflu, ci românii. Avem o tăcere de câteva zile, pe care o vedeți cu toții, din punct de vedere al securității României, și era o oportunitate să vii și să explici românilor. Nimic legat de conflict. Eu cred că fiecare român responsabil are aceste nevoi legate de a ști ce se întâmplă cu securitatea României, în ce situație suntem și ce avem de făcut pe viitor. Pentru asta, credeam că e o oportunitate pentru premier să informeze românii în ce situație suntem și ce se întâmplă pe viitor. Colegii mei iau legătura cu cabinetul premierului ca să găsim o dată comună. Eu nu am înțeles de ce nu au votat și ceilalți, pentru că nu am cerut decât să vină să facă o informare. Nu am avut o discuție anterioară informală cu Bolojan. O să vedem dacă abordăm această temă de discuție mâine la ședință, dar nu renunț la ideea de a veni în fața românilor ca să explice”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a reacționat și la declarațiile făcute săptămâna trecută de premierul Ilie Bolojan. Grindeanu a spus că nu a fost informat oficial despre retragerea trupelor americane din România și a considerat că acest subiect trebuie abordat deschis și cu responsabilitate.

El a precizat că, deși are experiență în funcții publice și știe cum ar trebui să decurgă astfel de proceduri, de data aceasta nu a primit nicio informare oficială. A menționat că premierul a spus că a aflat despre situație luni, în timp ce el și ceilalți au aflat abia miercuri, dar a adăugat că acest detaliu nu este cel mai important. Grindeanu a spus că mai important este să se clarifice care este situația actuală și ce planuri are România mai departe.

Întrebat de ce crede că informația i-a fost ascunsă, Grindeanu a spus că nu vrea să facă presupuneri. El a mai declarat că, dacă premierul consideră că prezentarea în Parlament a unei informări despre starea securității României și despre planurile de viitor reprezintă un „circ”, atunci înseamnă că cei doi au înțeles diferit ce înseamnă transparența.

„Nu știu care e procedura, sunt om totuși cu experiență. Am avut destule situații în care în mod normal ești informat, n-am fost informat din acest punct de vedere. Am văzut o clarificare de la primul ministru care spunea și dânsul că aflase de luni, noi am aflat miercuri. Mai puțin important acest lucru. Haideți să vedem în ce situație suntem, care este situația la zi și care sunt planurile noastre. Nu pot să speculez. Dacă venirea în fața Parlamentului, informarea despre situația la zi cu privire la securitatea României și care sunt planurile de viitor înseamnă circ, înseamnă că avem definiții diferite”, a zis Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan nu va merge luni în Parlament, deși PSD și AUR i-au cerut să participe la „Ora premierului”. Guvernul a anunțat târziu, duminică seară, că prim-ministrul va cere conducerii Parlamentului reprogramarea acestor dezbateri.

Executivul a explicat că programul de luni al premierului este foarte încărcat, fiind dedicat semnării unui contract important cu compania germană de armament Rheinmetall și discuțiilor despre programul SAFE, considerat esențial pentru economia și apărarea României.

Bolojan fusese invitat în Parlament de partenerii din PSD pentru a explica reacția Guvernului la decizia Pentagonului de a retrage o parte din trupele americane din România. Într-o intervenție la televizor, premierul a spus că bazele militare NATO din țară rămân active și că garanțiile de securitate pentru România nu sunt afectate.

El a mai precizat că, pe termen scurt, trebuie finalizate negocierile pentru accesarea fondurilor europene din programul SAFE, care vor ajuta la creșterea capacității de apărare a României.

Bolojan a adăugat că va fi convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care urmează să aprobe planurile de înzestrare ale armatei. Acestea vor fi trimise Comisiei Europene, pentru ca România să își poată îndeplini obligațiile din cadrul NATO și pentru ca planurile Alianței să devină funcționale în următorii ani.

Și parlamentarii AUR au cerut ca premierul să vină la „Ora premierului”, pentru a prezenta măsurile privind pregătirea populației pentru iarnă, în condițiile scumpirii energiei, dar și pentru a explica viziunea Guvernului asupra bugetului de stat pentru anul 2026.

Grindeanu dă asigurări că echipa sa ține legătura cu cabinetul premierului Ilie Bolojan pentru a stabili o nouă dată la care acesta să poată veni în Parlament. El a explicat că premierul nu a putut participa acum la „Ora prim-ministrului” din cauza programului încărcat, dar a subliniat că, mai devreme sau mai târziu, Bolojan va veni.

Grindeanu a precizat că premierul a fost invitat pentru a-i informa pe români despre situația actuală și despre planurile de viitor, în contextul evenimentelor recente legate de securitatea României. El a spus că decizia de a-l chema pe Bolojan în Parlament a fost luată deoarece acesta, prin Ministerul Apărării și Ministerul de Externe, este direct responsabil de aceste domenii. Totodată, a menționat că a fost cerută și prezența celor doi miniștri.

Liderul PSD a adăugat că a aflat despre retragerea parțială a trupelor americane în același timp cu presa și că, deși are experiență politică, nu a fost informat oficial. A spus că premierul a aflat despre situație luni, în timp ce el și colegii săi au aflat abia miercuri, dar a considerat că acest detaliu nu este esențial. Mai important, a spus el, este ca autoritățile să explice clar care este situația actuală și ce planuri are România pentru viitor.

Grindeanu a mai arătat că în ultimele zile a existat o lipsă de comunicare din partea autorităților pe tema securității și a subliniat că premierul ar fi avut o ocazie bună să explice public starea de fapt. El a spus că românii au dreptul să știe cum stă țara din punct de vedere al securității și ce urmează să facă Guvernul, precizând că nu e vorba de o confruntare politică, ci de o simplă informare necesară pentru cetățeni.

„Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicaţie, asta a fost motivul pentru care Parlamentul, Camera Deputaţiilor, l-a invitat pe primul ministru pentru a informa pe români în ce situaţie suntem şi care sunt planurile de viitor. Am primit de dimineaţă informarea de la guvern (..) că nu poate să vină. În acest moment, colegii mei de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar ca la o dată viitoare, primul ministru să vină. Asta este practica pe care o avem. Doi, am cerut şi prezenţa ministrului apărării şi a ministrului de extern. Astea sunt lucruri pe care colegii mei le-au cerut în Biroul Permanent. Hai să vedem. În mod clar, va veni. Nu ştiu care e procedura. Chiar nu ştiu. Sunt om totuşi cu experienţă, am avut destule, să spunem, situaţii în care, normal, eşti informat. Nu am fost informat, din acest punct de vedere. (..) Am văzut o clarificare de la primul ministru, care spunea şi dânsul că aflase de luni. Noi am aflat miercuri. Mai puţin important, până la urmă, acest lucru.Haideţi să vedem în ce situaţie suntem, care este radiografia la zi şi care sunt planurile noastre. Asta era o ocazie foarte bună să vii să explici în ce situaţie suntem şi ce vrem să facem pe viitor. Nimic legat de conflict şi aşa mai departe. (…) Eu cred că fiecare român responsabil are aceste nevoi legate de a şti ce se întâmplă cu securitatea României, cum suntem, în ce situaţie suntem şi ce avem de gând să facem pe viitor. Aici nu e vorba de Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei. Pentru asta, eu credeam că e o oportunitate pentru prim-ministru să vină să informeze pe români în ce situaţie suntem şi ce planuri avem de viitor”, a menţionat Grindeanu.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus că decizia PSD de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament pentru a explica retragerea parțială a trupelor americane este un semnal prost și inoportun pentru stabilitatea României.

Abrudean a explicat că, deși premierul a confirmat că va veni în Parlament când programul îi va permite, comunicarea pe acest subiect se poate face și prin Guvern, Administrația Prezidențială sau Ministerul Apărării. El a subliniat că este important ca oamenii să se simtă în siguranță și că nu e nevoie ca premierul să fie prezent imediat pentru a transmite aceste informații.

Președintele Senatului a mai spus că securitatea României nu depinde doar de cei 800 de militari americani care vor fi retrași, ci de mulți alți factori, inclusiv protecția NATO și programele de înzestrare finanțate de Uniunea Europeană. El a precizat că informațiile trebuie comunicate clar pentru a evita îngrijorările inutile și răspândirea de fake news-uri.