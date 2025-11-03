Horațiu Potra, protagonistul unui dosar major în România, și-a exprimat luni dorința de a fi predat autorităților române în fața magistraților din Dubai, unde se află de câteva săptămâni sub arest preventiv.

Sursele Antena 3 indică faptul că această decizie vine după ce eforturile sale de a primi protecție în Emiratele Arabe Unite nu au avut succes.

Însoțit de fiul său și de un alt membru al familiei, ambii urmăriți internațional, Potra s-a prezentat la instanță pentru a-și oficializa solicitarea.

Potrivit surselor citate, liderul mercenarilor a renunțat la varianta de protecție locală din Emirate, constatând lipsa unui sprijin concret din partea autorităților de acolo.

Apărătorii lui Potra au confirmat anterior că acesta intenționează să se predea autorităților române. Avocatul său, Șerban Moga, a declarat joi, la Antena 3:

„A avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”

Declarația avocatului evidențiază faptul că demersurile legale pentru extrădare sunt deja în desfășurare și că autoritățile din Dubai au acceptat formal solicitarea. Această confirmare sugerează că procedura de transfer către România ar putea fi accelerată în perioada următoare.

Potra a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, chiar înainte de a se îmbarca într-un zbor către Moscova. Cei trei sunt urmăriți penal în România pentru presupusa conspirație împreună cu Călin Georgescu, în vederea „răsturnării ordinii constituționale”.

Procurorii susțin că grupul coordonat de Potra ar fi avut scopul de a pregăti acțiuni violente și de a exercita presiuni asupra unor instituții ale statului. Acuzațiile vizează fapte deosebit de grave, pentru care legea prevede pedepse ridicate.

În decembrie 2024, Potra a fost reținut împreună cu 20 de persoane în urma unei acțiuni a autorităților române. În autoturismele lor au fost descoperite arme albe, pistoale și sume importante de bani. De asemenea, la domiciliul acestuia a fost găsit un adevărat arsenal militar, potrivit anchetatorilor.

Autoritățile române au confirmat reținerea și au precizat că poartă discuții cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite privind extrădarea. În plus, procurorul general al României a menționat că Potra ar fi încercat anterior să obțină azil în Rusia, ceea ce a complicat procedurile de transfer.

Potrivit publicației The Guardian, persoane apropiate Kremlinului ar fi încercat să împiedice transferul lui Potra din Dubai către România. Aceste intervenții externe ar putea influența temporar procedurile oficiale de extrădare.

Eforturile ar fi coordonate de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu – organizație cu legături apropiate Ministerului rus de Externe – și de Igor Kalinin, cetățean moldovean stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei. Demersurile acestora sugerează implicarea unor actori cu influență internațională în cazul liderului mercenarilor.