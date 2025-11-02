Călin Georgescu a publicat, duminică, 2 noiembrie, un nou videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a transmis un mesaj mobilizator adresat românilor, chemându-i să lupte mai hotărât pentru țară.

El a afirmat că România trece printr-o perioadă dificilă, pe care a descris-o drept o „criză morală fără precedent”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale de la final de 2024 consideră că nu este vorba doar despre o problemă economică sau socială, ci despre o pierdere a reperelor morale și a spiritului comunitar.

În mesajul său, Georgescu a subliniat că iubirea de țară reprezintă o datorie sfântă, care trebuie cultivată prin exemplul personal și transmisă cu respect generațiilor tinere.

Călin a explicat că România are nevoie de oameni care cred în ea și care nu se lasă copleșiți de indiferență sau de resemnare, susținând că doar prin credință și unitate națională poate fi depășită starea actuală.

Totodată, suveranistul i-a îndemnat pe români să nu aștepte pasiv schimbarea, ci să o facă posibilă prin fapte, curaj și rugăciune.

„Criza din România nu este doar economică și socială, ci mai ales o criză morală, fără precedent. Dragii mei, iubirea de țară este o datorie sfântă, pe care trebuie să o cultivăm prin exemplul personal, să o transmitem cu smerenie tinerei generații. Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea. Astăzi, țara are nevoie de Dumnezeu, și de aceea ne cheamă pe fiecare în parte. Ascultați-o!”, a afirmat fostul candidat suveranist la președinție.

Călin Georgescu a spus că țara are nevoie de inimi neînfricate și de suflete creștine care să se roage neîncetat pentru binele ei. El a avertizat că adevărata distrugere a unei națiuni nu vine doar de la cei care îi fac rău, ci și de la cei care privesc nepăsători, fără să acționeze.

În încheiere, a comparat lupta pentru România cu demnitatea lupilor care, potrivit lui, „nu se vând niciodată pentru un os mai mare”.