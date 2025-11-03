Astăzi a avut loc o întâlnire între reprezentanții companiei Rheinmetall, prezenți în România, inclusiv CEO-ul companiei, și oficiali ai guvernului, printre care premierul Ilie Bolojan, ministrul economiei și șeful cancelariei primului ministru.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria reprezintă o investiție de aproximativ jumătate de miliard de euro și va crea circa 700 de locuri de muncă, oferind totodată avantajul producerii de pulberi în România. El a apreciat deschiderea companiei Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, astfel încât o parte din lanțul de aprovizionare să fie local, ceea ce va integra mai eficient unitatea de producție în economia românească.

De asemenea, Bolojan a mulțumit companiei pentru colaborarea cu furnizorii români, care va permite dezvoltarea capacităților de producție ale firmelor locale și integrarea acestora în lanțul industriei europene de apărare. Totodată, premierul a exprimat recunoștință echipelor de negociere, ministrului Miruță, Ambasadei Germaniei și tuturor celor implicați în proiect, care au contribuit la finalizarea semnării contractului.

“Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Salut disponibilitatea companiei Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească. Mulțumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, astfel încât companii românești competitive să-și poată dezvolta capacitățile de producție și să se integreze în lanțul industriei europene de apărare. Mulțumesc echipelor noastre de negociere, domnului ministru Miruță, Ambasadei Germaniei și tuturor celor care au fost implicați de-a lungul timpului în acest proiect și cu care astăzi am reușit să finalizăm semnarea acestui contract.”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a apreciat semnarea contractului ca o implementare rapidă a Planului de Acțiune România–Germania, semnat recent, și a subliniat că acesta marchează începutul unei cooperări economice mai intense în domeniul apărării cu firmele germane.

El a menționat că, după o perioadă în care industria de apărare românească a fost mai puțin activă, țara intră acum într-o nouă etapă, influențată de situația de securitate din estul Europei. Autoritățile se apropie de stabilirea cu exactitate a proiectelor care vor fi dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene.

Bolojan a precizat că negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE sunt în curs și se așteaptă să fie finalizate în a doua jumătate a lunii curente. Ulterior, planurile de dotări vor fi aprobate în cadrul unei ședințe CSAT programate pentru a doua jumătate a lunii noiembrie și prezentate Comisiei Europene.