Ionel Bogdan, despre susținerea guvernului Luca Niculescu: ce angajament își asumă PNL

PNL anunță că este dispus să susțină un guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, fără să solicite funcții sau ministere. Poziția liberalilor a fost prezentată de Ionel Bogdan, care a precizat că partidul își menține statutul de formațiune de opoziție, dar este pregătit să încheie un acord politic pentru asigurarea stabilității în următoarele șase luni.

Potrivit lui Ionel Bogdan, susținerea unui guvern ar urma să fie condiționată de respectarea acestor priorități. O altă prevedere anunțată de reprezentantul PNL se referă la angajamentul partidului de a nu iniția, semna sau vota moțiuni de cenzură în următoarele șase luni. Liberalul a prezentat această măsură drept o asumare a responsabilității politice pentru menținerea stabilității guvernamentale.

În mesajul său public, Ionel Bogdan a susținut că PNL a fost deschis dialogului cu celelalte formațiuni politice și a acceptat compromisuri pentru depășirea blocajului. Acesta a cerut partidelor să contribuie la formarea unui guvern stabil și la continuarea măsurilor economice.

Liberalul a afirmat că partidul propune un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, menit să asigure stabilitatea țării pentru următoarele șase luni. În același timp, el a insistat că PNL nu urmărește obținerea unor funcții și nu intenționează să negocieze ministere.

„PNL vine din nou cu soluții concrete. Criza politică trebuie încheiată! Ne-am arătat întreaga deschidere pentru depășirea blocajului politic. Am fost flexibili, am susținut dialogul și am pus interesul României înaintea calculelor politice. Facem acum încă un pas concret. PNL este pregătit să încheie un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru a asigura stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a transmis Ionel Bogdan.

În ceea ce privește condițiile politice și economice ale acordului propus, reprezentantul PNL a enumerat măsurile pe care liberalii le consideră esențiale pentru susținerea guvernului. Acestea includ reducerea deficitului bugetar, menținerea disciplinei fiscale, protejarea investițiilor și elaborarea unui buget pentru anul 2027.

Ionel Bogdan a reiterat că PNL va rămâne în opoziție și nu va solicita poziții guvernamentale în schimbul susținerii. Totodată, acesta a precizat că angajamentul referitor la moțiunile de cenzură ar urma să se aplice atât inițierii, cât și semnării și votării unor astfel de demersuri, pentru o perioadă de șase luni.

„Rămânem în opoziție, nu cerem funcții și nu negociem ministere. Suntem însă pregătiți să susținem un guvern care respectă câteva priorități esențiale: reducerea deficitului, disciplina fiscală, protejarea investițiilor și un buget responsabil pentru 2027. Mai mult, PNL își asumă să nu depună, să nu semneze și să nu voteze nicio moțiune de cenzură în următoarele șase luni. Este un angajament concret pentru stabilitate politică și responsabilitate față de România”, a mai transmis Ionel Bogdan.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Ionel Bogdan a cerut și celorlalte formațiuni politice să își asume responsabilitatea pentru depășirea crizei și pentru asigurarea continuității guvernării. Acesta a susținut că România are nevoie de un executiv stabil și a criticat prelungirea negocierilor și a blocajelor politice.

Reprezentantul PNL a subliniat că partidul său este pregătit să contribuie la găsirea unei soluții politice, fără să renunțe la poziția de opoziție și fără să condiționeze sprijinul de obținerea unor funcții. Mesajul său a fost adresat și celorlalte partide, cărora le-a solicitat să participe la eforturile pentru formarea guvernului.