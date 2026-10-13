Papa Leon al XIV-lea a fost operat. Vaticanul anunță că intervenția a fost un succes

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost supus marți unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Operația, desfășurată la Spitalul Gemelli din Roma, s-a încheiat cu succes, potrivit Vaticanului. Suveranul Pontif se recuperează în spital, iar toate audiențele sale programate până pe 20 octombrie au fost anulate.

Papa Leon al XIV-lea se află în perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar, descoperit în timpul unui control medical de rutină.

Potrivit unui comunicat transmis de Vatican, operația a fost finalizată „cu succes, la timp și conform planului”, iar Suveranul Pontif a fost transferat în camera sa după încheierea procedurii.

Papa a ajuns marți la Spitalul Gemelli din Roma, după o scurtă deplasare cu mașina de la Vatican. Acesta a intrat prin accesul principal al unității medicale și a salutat zecile de persoane care se adunaseră pentru a-l întâmpina.

Intervenția a fost realizată de o echipă de chirurgi condusă de doctorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică a Spitalului Gemelli.

În timpul operației, mai mulți membri ai personalului medical s-au reunit în capela spitalului pentru a rosti rugăciunea Rozariului.

La începutul momentului de rugăciune, cardinalul Baldassare Reina, vicarul Romei, le-a adresat un mesaj celor prezenți.

„Să ne unim în rugăciune, cerându-i Domnului să îl sprijine pe episcopul nostru, Papa Leon, și să îi aline pe toți cei care sunt internați aici”, a declarat cardinalul.

Intervenția reprezintă prima problemă majoră de sănătate făcută publică în cele 17 luni de pontificat ale Papei Leon al XIV-lea.

Suveranul Pontif, primul papă american, a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și despre necesitatea operației.

În timpul rugăciunii de duminică, de la prânz, acesta a anunțat personal că medicii au descoperit un nodul pulmonar mic și localizat și că a decis să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea acestuia.

Potrivit Vaticanului, nodulul a fost identificat în urma unui control medical de rutină.

Specialiștii în oncologie consideră că prognosticul este foarte bun, inclusiv în situația în care analizele ar confirma că țesutul îndepărtat este canceros, deoarece intervenția a avut loc într-un stadiu timpuriu.

În mod obișnuit, o astfel de operație se desfășoară sub anestezie generală și necesită o perioadă de spitalizare de aproximativ o săptămână.

Vaticanul a anunțat încă de luni anularea tuturor audiențelor programate pentru Papă până pe 20 octombrie.

Doctorul Lorenzo Spaggiari, directorul secției de chirurgie toracică a Institutului European de Oncologie din Milano, a explicat că descoperirea timpurie a unui nodul pulmonar poate avea o importanță majoră pentru evoluția pacientului.

Specialistul nu face parte din echipa care îl tratează pe Papa Leon al XIV-lea, dar îi cunoaște pe medicii de la Spitalul Gemelli.

Acesta a explicat că se așteaptă ca specialiștii de la Gemelli să efectueze o biopsie pentru a stabili dacă există un cancer pulmonar, urmată de îndepărtarea porțiunii sau a lobului pulmonar în care se află nodulul.

Medicul consideră că descoperirea nodulului în absența simptomelor reprezintă un avantaj important.

„Cred că a avut puțin noroc. Au descoperit ceva care era asimptomatic, un nodul pulmonar, posibil o tumoră. El poate să-i spună altfel, noi îi spunem noroc”, a declarat doctorul Spaggiari.

Un nodul pulmonar este o zonă anormală de mici dimensiuni, cu un diametru mai mic de trei centimetri.

Astfel de formațiuni sunt descoperite frecvent în timpul investigațiilor prin tomografie computerizată, efectuate pentru alte probleme medicale, precum infecțiile sau traumatismele.

Nodulii pot fi benigni sau maligni. Îndepărtarea chirurgicală poate fi recomandată atât pentru stabilirea unui diagnostic definitiv, cât și pentru tratarea unei eventuale tumori maligne înainte ca aceasta să se extindă.

Deocamdată, informațiile transmise de Vatican nu indică existența unui diagnostic confirmat de cancer pulmonar.

Intervenția chirurgicală pare să fi necesitat unele ajustări ale pregătirilor făcute de spital.

Spitalul Gemelli dispune de un apartament special destinat Suveranului Pontif, situat la etajul al zecelea și dotat inclusiv cu o capelă privată.

Totuși, potrivit biroului de presă al Vaticanului, apartamentul se află în renovare, astfel că Papa Leon al XIV-lea este cazat într-o cameră învecinată.

Aceasta este considerată doar a doua spitalizare din viața Suveranului Pontif, care are un stil de viață activ. Papa joacă tenis săptămânal și practică înotul.

O altă problemă gravă de sănătate a Papei Leon al XIV-lea datează din 1985, când era un tânăr preot misionar în Peru.

La scurt timp după sosirea în localitatea Chulucanas, acesta s-a îmbolnăvit de febră tifoidă, o afecțiune care a necesitat spitalizarea sa.

Experiența a avut un impact important asupra deciziei sale de a rămâne alături de comunitățile sărace din Peru, în ciuda diferențelor față de viața pe care o avusese anterior la Roma.

Papa a povestit despre acel episod într-un interviu inclus în volumul Pope Leo XIV: The Biography, publicat în 2025 de Elise Ann Allen.

Amintindu-și suferința provocată de boală, Suveranul Pontif a relatat inclusiv o rugăciune pe care a rostit-o în timpul internării.

„Eram conectat la o perfuzie și am spus: «Dacă acesta este simțul Tău al umorului, Doamne, cred că ai putea să te descurci puțin mai bine»”, a povestit Papa.

Acesta a explicat că perioada petrecută în spital l-a determinat să își privească altfel misiunea din Peru.