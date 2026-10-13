Concediu plătit pentru românii care își însoțesc rudele la medic. Vot pozitiv în Senat pentru familiile pacienților oncologici

Marți, 13 octombrie, Senatul a adoptat un proiect de lege care ar permite persoanelor care însoțesc pacienții oncologici adulți să beneficieze de concediu și indemnizație și pentru investigații medicale. Inițiativa a primit 106 voturi favorabile și urmărește să le permită aparținătorilor să își sprijine rudele fără să piardă bani din salariu. Camera Deputaților urmează acum să dea votul final asupra proiectului de lege.

Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care extinde dreptul la concediu și indemnizație pentru persoanele care însoțesc pacienții oncologici adulți.

Proiectul prevede acordarea acestui sprijin și pentru investigațiile medicale, nu doar pentru intervenții chirurgicale și tratamente. Inițiativa a primit 106 voturi favorabile din 107 și urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional.

Senatul a adoptat o inițiativă legislativă depusă de deputații USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener și Ovidiu Paraschivescu, care urmărește modificarea Legii nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Modificarea propusă vizează extinderea situațiilor în care persoanele care însoțesc pacienții oncologici adulți pot beneficia de concediu și indemnizație. În forma actuală a legislației, acest drept poate fi acordat pentru însoțirea unui pacient la intervenții chirurgicale și tratamente, însă nu acoperă și investigațiile medicale.

Dacă proiectul va fi adoptat de Camera Deputaților, persoana care însoțește pacientul la solicitarea acestuia și cu recomandarea medicului curant ar putea beneficia de concediu și indemnizație inclusiv pentru investigații medicale.

Inițiatorii consideră că schimbarea ar permite familiilor să îi sprijine pe cei diagnosticați cu cancer pe parcursul mai multor etape ale îngrijirii medicale, fără ca însoțirea acestora la investigații să însemne automat pierderi financiare.

Deputatul Ovidiu Paraschivescu a explicat că legislația actuală nu acoperă toate situațiile în care pacienții oncologici au nevoie de sprijinul unei persoane apropiate. El a susținut că posibilitatea de a însoți un părinte sau un soț la un control medical fără diminuarea veniturilor salariale ar trebui să fie un lucru firesc.

Deputatul a subliniat că pacienții au nevoie de sprijin în prezent, fără să fie nevoiți să aștepte construirea unor noi spitale. Totodată, el le-a mulțumit senatorilor care au votat inițiativa legislativă.

„Oamenii au nevoie de o mână caldă pe holul spitalului, nu de uși închise și acte absurde. Să poți să-ți însoțești mama, tatăl sau soțul la un control medical fără să pierzi bani din salariu este un lucru normal. (…) Nu putem aștepta ani de zile până când se vor construi noi spitale; pacienții oncologici au nevoie de sprijin acum”, a declarat deputatul Ovidiu Paraschivescu.

La rândul său, deputatul Ciprian Rigman a afirmat că modificarea va oferi un ajutor concret pacienților și familiilor lor într-o perioadă dificilă. El a evidențiat importanța unor măsuri care, deși pot părea minore pentru persoanele sănătoase, pot face o diferență semnificativă pentru cei care se confruntă cu boala.

Rigman a mai susținut că sprijinirea persoanelor diagnosticate cu cancer ar trebui să depășească diferențele politice.

„Ceea ce pentru un om sănătos poate să nu pară mare lucru pentru un pacient oncologic și familia sa este un ajutor concret și binevenit, într-o perioadă dificilă, când orice mână întinsă face o mare diferență în bine”, a declarat Ciprian Rigman.

Deputatul Adrian Wiener, medic de profesie, a evidențiat problemele cu care se confruntă pacienții oncologici atunci când trebuie să navigheze prin sistemul medical. Printre acestea se numără programările, listele de așteptare, biletele de trimitere, investigațiile și documentele necesare pentru tratament.

Wiener a arătat că diagnosticul de cancer reprezintă o traumă, iar dificultățile administrative ale sistemului sanitar pot complica suplimentar parcursul pacienților. În opinia sa, inițiativa legislativă ar putea facilita accesul acestora la servicii medicale și le-ar oferi un nivel suplimentar de sprijin.

Deputatul a explicat că proiectul urmărește să asigure un sprijin minim pentru pacienți și a prezentat modificarea drept o măsură care ține de respectul și decența acordate persoanelor bolnave.

„Diagnosticul de cancer e o traumă. Încă sună a condamnare în România. Peste toate, un sistem de sănătate ca un hățiș; greu de navigat, cu liste de așteptare, programări și bilete de trimitere; investigații și documente medicale. Nimeni nu ar trebui să fie singur. (…) Legea pe care am inițiat-o alături de colegii mei va ușura navigarea și va oferi un minim de suport pacienților. E vorba de respect și decență”, a transmis Adrian Wiener.

Pacienții oncologici pot avea nevoie de investigații imagistice și de laborator, consultații interdisciplinare, monitorizări repetate și proceduri necesare stabilirii sau ajustării tratamentului.

Aceste etape pot presupune deplasări dificile, perioade lungi de așteptare și un efort emoțional important atât pentru pacient, cât și pentru membrii familiei care îl însoțesc.

Inițiatorii susțin că extinderea dreptului la concediu și indemnizație ar elimina o inechitate din legislația actuală. Măsura ar permite aparținătorilor să își însoțească rudele la investigații medicale fără să suporte automat pierderi financiare.

Proiectul trebuie să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților înainte ca modificarea legislativă să poată fi adoptată definitiv.