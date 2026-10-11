IKEA, inclusă în planurile de urgență ale UE. Magazinele IKEA ar putea deveni adăposturi de urgență și spitale temporare în caz de criză

Magazinele IKEA din Danemarca ar putea fi transformate în adăposturi sau spitale temporare în cazul unor crize majore, precum inundațiile și penele de curent. Planul face parte dintr-o inițiativă europeană prin care autoritățile vor să mobilizeze resursele companiilor private pentru a sprijini populația în situații de urgență.

Magazinele IKEA din Danemarca ar putea fi transformate în adăposturi de urgență sau spitale temporare în cazul unor pene majore de electricitate, inundații ori atacuri asupra infrastructurii critice. Inițiativa face parte dintr-un efort al autorităților europene de a implica sectorul privat în gestionarea situațiilor de criză.

Spațiile comerciale ale retailerului suedez ar putea găzdui persoane evacuate, în timp ce restaurantele ar putea asigura hrana, iar generatoarele electrice ar permite funcționarea clădirilor în cazul întreruperii alimentării cu energie. Paturile suplimentare ar putea fi asamblate rapid folosind produsele disponibile în magazine.

Torben Mortensen, responsabil pentru securitate la IKEA în Danemarca, a explicat că firma dorește să sprijine comunitățile locale în situații de criză și să contribuie la gestionarea efectelor acestora.

„Vrem să fim un vecin bun. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în cazul unei crize”, a declarat Mortensen.

Inițiativa reflectă schimbarea abordării europene în materie de securitate. Guvernele încearcă să mobilizeze nu doar armata și serviciile de intervenție, ci și resursele companiilor private pentru a menține funcționarea societății în situații de urgență.

Pregătirile s-au intensificat pe fondul incidentelor de sabotaj suspectat, al atacurilor cibernetice și al altor amenințări hibride pe care oficialii europeni le-au asociat activităților Rusiei. Serviciile daneze de informații au avertizat că Rusia ar putea intensifica, în lunile următoare, operațiunile hibride împotriva statelor membre NATO și a altor țări occidentale. Rusia respinge aceste acuzații.

Uniunea Europeană încurajează cooperarea dintre autorități și companiile private prin Strategia Uniunii pentru Pregătire, lansată în martie 2025. Documentul urmărește consolidarea capacității statelor membre de a răspunde în cazul unor crize majore.

IKEA face parte din Coaliția Companiilor pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca, o rețea care identifică resursele pe care firmele private le pot pune la dispoziția autorităților. Acestea includ paturi, alimente, vehicule și personal specializat.

Maja Broloes, directoarea generală a rețelei, a explicat că IKEA reprezintă un exemplu relevant pentru acest tip de cooperare deoarece magazinele companiei dispun de spații generoase, produse, facilități pentru prepararea hranei și generatoare electrice, resurse care pot fi folosite în situații de urgență.

„IKEA este un exemplu foarte bun, pentru că nimeni nu s-ar gândi în mod natural să includă compania pe o listă a resurselor pentru situaţii de criză. Un magazin IKEA dispune de spaţiu, produse, facilităţi pentru prepararea hranei şi generatoare. Dacă apare o criză, autorităţile vor avea un singur punct de contact, iar noi vom identifica firmele care pot oferi ajutor”, a punctat Broloes.

Conceptul a fost deja pus în practică. În octombrie 2024, în timpul inundațiilor devastatoare din Valencia, Spania, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane.

Compania a precizat că nu are un program global unic de pregătire pentru situații de urgență, astfel de inițiative fiind organizate separat, la nivelul fiecărei țări.

Și alte companii daneze își adaptează infrastructura pentru a putea funcționa în situații de criză. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din Danemarca, pregătește o rețea de 51 de magazine care să poată funcționa până la 48 de ore fără electricitate sau conexiune la internet.

Măsuri similare sunt adoptate și în alte state europene. În Estonia, legislația obligă 300 de companii să asigure continuitatea serviciilor critice în situații de criză. Finlanda dispune de o rețea formată din autorități, organizații neguvernamentale și companii, responsabilă pentru securitatea aprovizionării. În Polonia, anumite firme sunt obligate prin lege să pună la dispoziția forțelor armate vehicule, utilaje și proprietăți, atunci când situația o impune.

Rețeaua daneză reunește peste 200 de companii din sectoare precum comerțul, construcțiile și telecomunicațiile, care au împreună mai mult de 300.000 de angajați.

Maja Broloes a explicat că, în cazul unei crize, autoritățile vor avea un singur punct de contact, prin intermediul căruia vor putea identifica firmele capabile să ofere sprijin.

Potrivit acesteia, autoritățile pregătesc și un mecanism de compensare financiară susținut de stat. Companiile participante ar urma să fie despăgubite în funcție de resursele furnizate și de circumstanțele fiecărei intervenții.

Coaliția funcționează pe baza participării voluntare a companiilor și a luat deja parte la exerciții de pregătire organizate împreună cu autoritățile. Rețeaua nu a fost însă mobilizată până acum într-o situație reală de urgență de amploare.

Un incident din decembrie 2021 a demonstrat cum ar putea funcționa un magazin IKEA ca adăpost temporar. O furtună de zăpadă a blocat peste noapte șase clienți și aproximativ 24 de angajați într-un magazin din Aalborg, aceștia fiind nevoiți să doarmă în paturile expuse în showroom.

În dimineața următoare, angajații au schimbat lenjeria de pat, iar magazinul și-a reluat activitatea obișnuită.