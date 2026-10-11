Volkswagen cere ajutorul UE în plin război al prețurilor. Oliver Blume avertizează că invazia mașinilor din China poate ruina piața auto europeană

Aflat într-un proces masiv de restructurare și amenințat de închiderea mai multor fabrici în Germania, grupul Volkswagen cere sprijinul liderilor europeni pentru a face față concurenței agresive a mașinilor electrice din China. În pragul Salonului Auto de la Paris, directorul general Oliver Blume a avertizat astăzi că războiul prețurilor din Asia riscă să transforme piața europeană într-una neprofitabilă.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, se așteaptă ca decidenții politici europeni să creeze cadrul necesar pentru ca restructurarea constructorului auto german să fie un succes, a declarat el duminică, 11 octombrie, pe fondul eforturilor Bruxelles-ului de a proteja industria locală de competitorii chinezi cu prețuri mici.

În cadrul unui eveniment intitulat „Pentru Europa”, desfășurat în ajunul Salonului Auto de la Paris, Blume a afirmat că Volkswagen lucrează la reducerea complexității în întreaga companie — al cărei portofoliu de mărci variază de la brandul de masă VW până la mărci de lux precum Porsche și Lamborghini — în ceea ce el a numit „cel mai mare program de transformare din istoria noastră”.

„Aceasta este o responsabilitate comună: mediul de afaceri trebuie să devină mai competitiv și să creeze oportunități atractive, în timp ce decidenții politici trebuie să stabilească condițiile cadru adecvate”, a declarat el.

Salonul auto de la Paris are loc într-un moment critic pentru cel mai mare constructor auto din Europa, care trece printr-o restructurare majoră și se întrece contra cronometru pentru a-și actualiza oferta de vehicule electrice de masă, în condițiile în care competitorii chinezi câștigă rapid teren în Europa.

Afectați de un război al prețurilor pe piața mașinilor electrice și de scăderea vânzărilor pe piața internă, constructorii auto chinezi se extind agresiv în Europa.

În timp ce luptă pentru a pune în aplicare reduceri masive de locuri de muncă și amenință cu închiderea a până la patru fabrici în Germania, Blume se confruntă și cu presiunea investitorilor de a demonstra că strategia sa de redresare merge dincolo de restrângerea activității și că face progrese reale în dezvoltarea de produse și software, transmite Reuters.

O gamă de vehicule electrice accesibile ale mărcilor de volum ale grupului Volkswagen — inclusiv VW, marca spaniolă Cupra și marca cehă Skoda — va fi expusă în cadrul evenimentului. Volkswagen va prezenta în premieră și noul său SUV electric, ID. Tiguan.

Volkswagen este de departe cel mai bine vândut constructor auto din Europa, menținând o cotă de piață constantă de aproximativ un sfert în ultimul deceniu, chiar dacă noii intrați din China, precum BYD și Leapmotor, își creează o bază de clienți.

Cu toate acestea, Volkswagen resimte presiunea.

Directorul său general se numără printre liderii industriei auto germane care solicită o poziție mai protecționistă din partea UE, pe măsură ce teama de măsuri de retorsiune din partea Beijingului cedează locul îngrijorărilor că o concurență brutală din China s-a mutat în Europa.

Vineri, Blume a declarat că un acord între UE și China care ar putea reduce cu mai mult de jumătate importurile chineze de vehicule hibride plug-in în blocul comunitar reprezintă un „pas important” către asigurarea unor condiții de concurență echitabile.

De asemenea, el a susținut anterior propunerile privind normele de conținut local, care ar stimula producția în Europa.

„Industria a devenit mult mai preocupată de provocarea competitivă reprezentată de China”, a declarat Gregor Williams, analist la Rhodium Group.

Declinul pieței auto interne din China creează presiune pentru export, a precizat Williams.