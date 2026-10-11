Papa Leon al XIV-lea va ajunge pe masa de operație! Suveranul pontif se va opera săptămâna viitoare

Din cuprinsul articolului Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare

Papa Leon al XIV-lea a făcut un anunț neașteptat duminică, după rugăciunea Angelus, la Vatican. Suveranul pontif a vorbit despre o problemă de sănătate care necesită o intervenție medicală în perioada următoare. Decizia vine în urma unor controale recente. Medicii au recomandat efectuarea unei operații.

Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare pentru extirparea unui nodul descoperit la unul dintre plămâni. Formațiunea a fost identificată în urma unor controale medicale, într-un stadiu foarte incipient și bine localizat, a anunțat suveranul pontif duminică, după rugăciunea Angelus.

Papa le-a vorbit credincioșilor de la fereastra Palatului Apostolic, explicând că medicii au descoperit recent nodulul în timpul investigațiilor medicale. Potrivit acestuia, specialiștii care îl îngrijesc consideră că intervenția chirurgicală este necesară.

Urmând recomandările medicilor, Leon al XIV-lea a decis să se opereze pentru îndepărtarea formațiunii. Suveranul pontif le-a mulțumit credincioșilor pentru sprijinul spiritual și le-a cerut să se roage pentru sănătatea sa.

„Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul localizat la nivelul plămânului. Acesta a fost depistat într-un stadiu foarte incipient și este bine delimitat. Medicii consideră că intervenția chirurgicală este indicată. Prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a o îndepărta. Operația este deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc pentru apropierea voastră spirituală și mă încredințez rugăciunilor voastre”, a spus Leon al XIV-lea.

Directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a anunțat ulterior că operația este programată pentru începutul săptămânii, iar perioada estimată de recuperare este de aproximativ șapte zile.

Pe agenda Papei Leon al XIV-lea figurează și un turneu apostolic în America de Sud, programat în perioada 6-17 noiembrie. În cadrul deplasării, suveranul pontif urmează să viziteze Uruguay, Argentina și Peru.