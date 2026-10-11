Costuri pentru părinți în „Școala Altfel”. La ce sumă poate ajunge o săptămână pentru un copil

„Școala Altfel” poate însemna pentru copii vizite la muzee, spectacole, ateliere, activități sportive sau excursii, însă o parte dintre acestea pot veni și cu cheltuieli pentru familie. Nu există o taxă națională pentru participarea la program și nici o sumă fixă pe care părinții trebuie să o achite. Costul depinde de activitățile alese la nivelul fiecărei unități de învățământ.

O săptămână în care sunt incluse mai multe activități cu plată poate ajunge însă la câteva sute de lei pentru un copil. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii, suma se poate transforma într-o cheltuială importantă. Regulile oficiale prevăd însă o protecție clară: dacă școala propune activități care presupun costuri pentru părinți, trebuie să existe și alternative gratuite similare.

Nu există un tarif oficial pentru „Școala Altfel”, astfel că bugetul diferă în funcție de program. O școală poate organiza activități folosind infrastructura proprie sau resurse locale, în timp ce alta poate include ieșiri care presupun transport, bilete de acces ori alte servicii.

Un calcul orientativ arată cât de repede se pot aduna cheltuielile. Dacă într-o săptămână sunt trei activități pentru care familia achită câte 30-50 de lei, costul ajunge la 90-150 de lei. Dacă programul include și o excursie de 200-300 de lei, bugetul poate urca la aproximativ 300-450 de lei pentru un singur copil.

Pentru o familie cu doi copii, același scenariu ar însemna între 600 și 900 de lei.

Aceste sume sunt doar exemple de calcul, nu tarife oficiale sau obligatorii. O familie poate plăti mult mai puțin sau chiar nimic dacă activitățile sunt gratuite.

Metodologia de organizare a Programului „Școala Altfel”, aprobată prin Ordinul nr. 6.479/2023, stabilește expres ce trebuie să se întâmple atunci când oferta școlii cuprinde activități care presupun costuri.

Unitatea de învățământ trebuie să ofere în mod obligatoriu alternative gratuite similare. În plus, pentru activitățile care necesită suport financiar, școala trebuie să se asigure că există resursele necesare pentru ca toți copiii din grupa sau clasa care au optat pentru activitatea respectivă să poată participa.

Așadar, faptul că într-o clasă este propusă o excursie, o vizită sau o altă activitate contra cost nu înseamnă că lipsa banilor trebuie să lase un copil fără alternativă.

Metodologia permite părinților să decidă susținerea financiară a activităților din cadrul „Școlii Altfel” prin intermediul unei asociații de părinți cu personalitate juridică. De asemenea, pot fi făcute demersuri pentru atragerea unor resurse financiare extrabugetare

Există însă și o limită importantă. Metodologia stabilește că implicarea elevilor sau a personalului unității de învățământ în strângerea banilor de la părinți ori în gestionarea fondurilor asociației de părinți folosite pentru program este interzisă și constituie abatere disciplinară.

În același timp, organizarea activităților trebuie să țină cont inclusiv de resursele financiare disponibile în unitatea de învățământ. Pot fi utilizate infrastructura și logistica școlii, resurse locale și, în condițiile prevăzute de metodologie, resurse extrabugetare.

„Școala Altfel” nu înseamnă obligatoriu excursii și activități comerciale. Unitățile de învățământ pot colabora, de exemplu, cu palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare sau centrele județene de excelență. Metodologia încurajează și folosirea resurselor disponibile în comunitatea locală.

Părinții și elevii pot, la rândul lor, să înainteze propuneri pentru activitățile care urmează să fie incluse în program. Oferta este centralizată la nivelul școlii, iar profesorul pentru învățământ primar sau dirigintele prezintă activitățile părinților și elevilor înainte de înscriere.

Nu există, prin urmare, un răspuns unic de tipul „Școala Altfel costă 300 de lei”. Pentru un copil, costul poate fi zero într-un program bazat pe activități gratuite sau poate ajunge la câteva sute de lei dacă familia optează pentru mai multe activități contra cost.

Important este că existența unei activități cu plată în program nu elimină obligația școlii de a pune la dispoziție o alternativă gratuită similară. Astfel, diferențele dintre posibilitățile financiare ale familiilor nu ar trebui să se transforme într-un obstacol pentru participarea copiilor la „Școala Altfel”.