Doliu în lumea muzicii: Un compozitor celebru a încetat din viață. Toți românii i-au ascultat creațiile

Muzica sa a îmbrăcat în emoție pură cele mai spectaculoase documentare despre natură și capodopere cinematografice de neuitat. Trecerea neașteptată la Cele Veșnice a legendarului compozitor George Fenton lasă un gol uriaș în lumea artei.

Celebrul compozitor britanic George Fenton, autorul muzicii din spatele trilogiei documentare „Earth” realizată de David Attenborough, a încetat din viață la onorabila vârstă de 76 de ani.

Într-un comunicat transmis publicului, familia sa a anunțat cu profundă tristețe decesul neașteptat, survenit luni, 5 octombrie. Apropriații au precizat că în urma sa rămân soția sa, Amanda, fosta soție, Jane, cei trei copii — Gemma, Grace și Bridget —, șase nepoți, precum și o moștenire muzicală remarcabilă.

„Anunțăm cu mare tristețe că George Fenton a încetat din viață în mod neașteptat astăzi (luni, 5 octombrie). În urma sa rămân soția sa iubitoare, Amanda, fosta soție, Jane, copiii Gemma, Grace și Bridget, nepoții Lola, Audrey, Alfred, George, Frank și Beatrice, precum și o viață dedicată muzicii”, a transmis familia sa.

George Fenton, pe numele său real George Howe, unul dintre cei mai apreciați compozitori, dirijori și muzicieni britanici, s-a născut în data de 19 octombrie 1949 în Bromley, Kent.

Formarea sa muzicală a urmat un parcurs neconvențional, Fenton nefiind absolvent al unui conservator. A urmat cursurile școlilor Carn Brea și St. Edward’s din Oxford, unde a studiat orga sub îndrumarea muzicianului Peter Whitehouse, continuându-și ulterior pregătirea în privat cu acesta și cu etnomuzicologul John Leach. Deși în 1969 a fost admis la Central School of Speech and Drama din Londra, a renunțat la studii pentru a se dedica complet muzicii, după ce a obținut un contract de înregistrări cu casa de discuri MCA Records.

Debutul său profesional s-a produs atât pe scenă, ca actor și muzician, context în care a adoptat numele de familie al mamei sale pentru a evita duplicarea numelui în sindicatul actorilor Equity. Prima sa comandă importantă în calitate de compozitor a venit în anul 1974 pentru producția Twelfth Night (A douăsprezecea noapte), pusă în scenă de Royal Shakespeare Company. Ulterior, Fenton a colaborat cu regizori de prestigiu, construind o strânsă legătură profesională cu Sir Richard Attenborough pentru filme precum Gandhi, Cry Freedom și Shadowlands, dar și un parteneriat de peste două decenii cu regizorul Ken Loach, semnând muzica pentru mai bine de zece pelicule, printre care Ladybird Ladybird, I, Daniel Blake și Sorry We Missed You. Portofoliul său cinematografic cuprinde, de asemenea, partituri de referință pentru titluri precum Dangerous Liaisons, The Fisher King, Groundhog Day, The Madness of King George și The Lady in the Van.

Pe plan internațional, compozitorul a dobândit o notorietate deosebită datorită coloanelor sonore impresionante create pentru seria de documentare despre natură realizate de BBC, prezentate de Sir David Attenborough și regizate de Alastair Fothergill, printre care The Trials of Life, Life in the Freezer, The Blue Planet, Planet Earth, Frozen Planet și Wild Isles. În egală măsură, creațiile sale au marcat televiziunea britanică prin jingle-urile și semnalele sonore ale buletinelor de știri BBC News, dar și prin genericele unor seriale populare precum Bergerac și Shoestring.

Cariera lui George Fenton a fost recompensată cu peste 28 de premii și aproape 50 de nominalizări. Acesta a obținut cinci nominalizări la premiile Oscar — pentru Gandhi (alături de Ravi Shankar), Cry Freedom (la categoriile cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun cântec original), Dangerous Liaisons și The Fisher King —, precum și numeroase distincții BAFTA și Emmy, alături de trofee Ivor Novello, BMI și Classic Brit Award. În anul 2023, contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea domeniului muzical i-a fost recunoscută oficial prin conferirea titlului de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), Fenton fiind totodată membru al Academiei Americane de Film, BASCA Fellow și profesor invitat la Royal College of Music.