A murit Jeffrey Archer, „maestrul narațiunii”. Celebrul autor și fost politician s-a stins chiar înainte de lansarea ultimei sale cărți

Scriitorul britanic Jeffrey Archer, autorul unora dintre cele mai vândute romane din lume și fost politician conservator, a murit la vârsta de 86 de ani. Cu peste 300 de milioane de cărți vândute și o carieră marcată de un uriaș succes literar, dar și de controverse politice majore, autorul s-a stins din viață chiar înaintea lansării ultimului său roman.

Scriitorul britanic Jeffrey Archer, unul dintre cei mai de succes autori din lume și fost om politic controversat, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani. Autorul a vândut peste 300 de milioane de cărți de-a lungul unei cariere literare care s-a extins pe parcursul a cinci decenii.

Printre cele mai celebre opere ale sale se numără seriile „Cronicile familiei Clifton” și romanul „Kane and Abel”. Multe dintre poveștile sale au avut ca decor orașul său natal, Wellington, din comitatul Somerset.

Anunțul oficial privind trecerea în neființă a scriitorului a fost făcut de casa sa editorială. Reprezentanții editurii HarperCollins au precizat că autorul a murit „brusc și pașnic, acasă”, în cursul zilei de luni, chiar între două sesiuni de scris, transmite BBC.

Deși ajunsese la o vârstă înaintată, Jeffrey Archer își păstrase un ritm de lucru riguros și rămăsese extrem de activ în viața publică până în ultimele clipe ale vieții.

Născut în nordul Londrei pe 15 aprilie 1940, Archer s-a mutat repede la Weston-super-Mare, unde familia sa a cumpărat o casă de la mama actorului John Cleese. În anul 1969, el a fost ales deputat din partea Partidului Conservator pentru circumscripția Louth din Lincolnshire.

A activat ca parlamentar timp de cinci ani, ajungând ulterior vicepreședinte al Partidului Conservator.

Cariera sa politică a suferit însă o pauză dramatică în anul 2001. Jeffrey Archer a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru mărturie mincinoasă și obstrucționarea justiției, după ce s-a dovedit că a mințit în procesul de calomnie intentat în 1987 împotriva publicației Daily Star.

Deși câștigase inițial daune de 500.000 de lire sterline, adevărul a ieșit la iveală ani mai târziu. După eliberarea din închisoare în 2003, el a revenit în Camera Lorzilor, de unde s-a retras definitiv abia în anul 2024.

Potrivit editurii HarperCollins, ultimul său roman, intitulat „Adam and Eve”, urmează să fie lansat chiar în această săptămână. Casa editorială l-a descris pe Archer drept un „maestru al narațiunii” pentru care cititorii „au însemnat totul”.

Cu o zi înainte de a muri, duminică, autorul s-a aflat la Teatrul Leicester Square din Londra, unde a oferit autografe fanilor alături de omul de televiziune Gyles Brandreth.

Gyles Brandreth a transmis un mesaj emoționant pe platforma X: „Chiar ieri am susținut un spectacol alături de Jeffrey Archer pentru a sărbători noul său roman – mi-a spus că va fi ultimul său roman. Era într-o formă minunată, plin de energie și s-a bucurat de o primire extraordinară din partea unei săli pline. A fost amuzant, captivant și modest – un mare povestitor până la capăt.”

Ulterior, Brandreth a declarat pentru BBC că Archer a fost o „personalitate uriașă” care „a devenit o persoană mai blândă după experiența din închisoare”.

Săptămâna trecută, autorul vizitase foștii elevi ai școlii din Wellington pentru a-și promova cartea.

Cu acel prilej, el declarase: „Este minunat să mă întorc. Ceea ce m-a emoționat cu adevărat când mergeam spre bibliotecă a fost să văd băieții și fetele tinere și să mă gândesc: ‘aceasta este generația următoare’.”

Sâmbătă, Archer urma să participi la Festivalul de la Cheltenham.

Comunitatea politică și literară a reacționat imediat la vestea decesului. Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a descris moartea sa drept un „șoc uriaș”, menționând pe X: „Sunt incredibil de întristată să aflu această veste. Îmi trimisese un mesaj minunat chiar în această dimineață și a fost întotdeauna o mare sursă de încurajare pentru mine personal.”

De asemenea, Kate Elton, CEO al HarperCollins UK și redactora sa, a afirmat: „A fost unul dintre marile privilegii ale vieții mele editoriale să fiu redactora lui Jeffrey Archer. A fost maestrul povestitor și visul oricărui redactor – fenomenal de muncitor, complet dedicat finalizării ciornei după ciornă pentru ca fiecare cuvânt să fie cât mai perfect posibil și un adevărat susținător al muncii de echipă.”

Fostul ministru de Finanțe Nadhim Zahawi l-a omagiat și el pe platforma X, numindu-l un „drag prieten și o ființă umană extraordinară”: „Talentul său pentru povestit a fost egalat doar de spiritul său, căldura și energia sa nemărginită. Viața nu era niciodată plictisitoare în compania lui Jeffrey.”

Jeffrey Archer și soția sa, Mary, sărbătoriseră în acest an 60 de ani de căsătorie. Cei doi au împreună doi fii și cinci nepoți.