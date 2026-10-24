Norma Euro 7 intră în vigoare din noiembrie 2026. Ce se schimbă pentru șoferii

Noul standard european de emisii Euro 7 urmează să introducă cerințe suplimentare pentru autoturismele comercializate în Uniunea Europeană. Primele reguli se vor aplica de la sfârșitul lunii noiembrie 2026, pentru omologarea modelelor noi, iar din noiembrie 2027 vor viza toate autoturismele nou înmatriculate.

Obiectivul reglementării este reducerea poluării generate de transportul rutier, prin măsuri care nu se mai limitează la gazele evacuate de motoare. Noua normă extinde atenția autorităților și asupra particulelor produse prin uzura frânelor și a anvelopelor.

Totodată, sunt introduse cerințe privind durabilitatea componentelor vehiculelor și păstrarea capacității bateriilor mașinilor electrice și hibride plug-in.

Schimbările ridică și întrebări despre obligațiile producătorilor și despre impactul asupra autoturismelor aflate deja în circulație. Potrivit informațiilor prezentate de ADAC, calendarul de aplicare și cerințele tehnice diferă în funcție de categoria vehiculului și de caracteristicile urmărite de noua reglementare.

Conform calendarului prezentat de ADAC, standardul Euro 7 se va aplica de la 29 noiembrie 2026 pentru omologarea de tip a noilor modele de autoturisme din categoria M1. Este vorba despre modelele complet noi care urmează să fie introduse pe piață și care trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de noua normă.

Următoarea etapă este programată pentru 29 noiembrie 2027, când regulile vor deveni aplicabile tuturor autoturismelor nou înmatriculate. Astfel, introducerea standardului se va face treptat, în funcție de etapa de comercializare și înmatriculare a vehiculelor.

Scopul principal al Euro 7 este reducerea emisiilor de substanțe care afectează mediul și sănătatea populației. Față de standardele anterioare, noua reglementare extinde controlul asupra surselor de poluare și include particulele rezultate din uzura frânelor și anvelopelor.

În plus, producătorii vor trebui să respecte cerințe referitoare la durabilitatea sistemelor și componentelor vehiculelor, precum și la performanțele bateriilor. Aceste prevederi urmăresc evaluarea comportamentului mașinilor pe o perioadă mai lungă de utilizare, nu doar în momentul omologării.

Limitele pentru principalii poluanți și valorile aplicabile măsurătorilor de laborator efectuate prin procedura WLTP rămân, în mare parte, la nivelurile stabilite de norma Euro 6. Există însă modificări importante pentru particulele emise de motoarele pe benzină.

Limitele privind masa și numărul particulelor vor fi aplicate tuturor motoarelor pe benzină, nu doar celor cu injecție directă, cum se întâmpla până acum. Prin această schimbare, cerințele vor acoperi o categorie mai largă de sisteme de propulsie.

O altă modificare privește dimensiunea minimă a particulelor luate în calcul la stabilirea limitei pentru numărul acestora. Pragul va scădea de la 23 la 10 nanometri, ceea ce extinde categoria particulelor incluse în măsurătorile relevante.

În cazul testelor efectuate în condiții reale de trafic, factorii de conformitate vor rămâne neschimbați față de Euro 6. În schimb, limita pentru emisiile prin evaporare ale autoturismelor cu motoare pe benzină va fi redusă de la 2 grame la 1,5 grame pe test, potrivit ziarulromanesc.de

Standardul Euro 7 introduce cerințe privind menținerea performanțelor vehiculelor pe măsură ce acestea sunt utilizate și acumulează kilometri. Producătorii vor trebui să demonstreze că mașinile respectă limitele de emisii și cerințele privind consumul declarat de combustibil, dar și că anumite sisteme și componente continuă să funcționeze corespunzător.

Perioada principală pentru care trebuie demonstrată respectarea acestor cerințe este de 160.000 de kilometri sau opt ani. Reglementarea prevede și o etapă suplimentară de durabilitate, care se extinde până la 200.000 de kilometri sau zece ani.

Pentru emisiile măsurate în această perioadă extinsă poate fi aplicat un factor de deteriorare de 1,2. Acesta este relevant pentru evaluarea performanțelor vehiculului după o perioadă mai lungă de utilizare, în condițiile prevăzute de reglementare.

Cerințele vizează inclusiv sistemele de diagnosticare și monitorizare ale mașinii, precum și mecanismele prin care sunt colectate informații despre consum și emisii. Producătorii trebuie să poată demonstra că performanțele declarate pot fi evaluate și după ce vehiculul înaintează în vârstă și parcurge distanțe mai mari.

Euro 7 include cerințe specifice pentru bateriile de tracțiune ale autoturismelor electrice și ale hibridelor plug-in. Noile prevederi stabilesc praguri minime pentru capacitatea pe care bateria trebuie să o păstreze după anumite perioade de utilizare.

După cinci ani sau 100.000 de kilometri, capacitatea de stocare a bateriei nu trebuie să scadă sub 80% din valoarea inițială. Cerința urmărește menținerea unui nivel minim de performanță pe parcursul primilor ani de utilizare a vehiculului.

Pentru o perioadă mai lungă, pragul este diferit. După opt ani sau 160.000 de kilometri, bateria trebuie să păstreze cel puțin 72% din capacitatea inițială, potrivit cerințelor prevăzute de noua normă.

Aceste valori stabilesc nivelurile minime de capacitate care trebuie menținute, dar nu reprezintă, prin ele însele, o garanție a înlocuirii gratuite a bateriei în cazul degradării. Potrivit informațiilor prezentate de ADAC, cerințele minime privind autonomia urmează să fie definite separat.

Noua reglementare vizează și particulele generate prin frecarea anvelopelor de suprafața drumului. Acestea reprezintă o sursă de emisii care nu provine din gazele de eșapament, dar care va intra sub incidența noilor cerințe europene.

Euro 7 prevede limitarea particulelor rezultate din uzura anvelopelor, însă valorile exacte urmează să fie stabilite. Aplicarea cerințelor depinde și de definirea unor metode de testare care să permită măsurarea acestor emisii.

Procedura de testare va fi stabilită printr-o nouă reglementare a Organizației Națiunilor Unite. Aceasta va furniza cadrul tehnic necesar pentru evaluarea particulelor generate de anvelope în timpul utilizării vehiculelor.

Introducerea acestor limite extinde domeniul de aplicare al standardelor europene de emisii dincolo de poluanții proveniți din arderea combustibilului. Uzura anvelopelor devine astfel un element distinct în evaluarea impactului vehiculelor asupra mediului.

Euro 7 stabilește cerințe și pentru particulele rezultate din uzura sistemelor de frânare. Valorile referitoare la masa particulelor vor varia în funcție de tipul sistemului de propulsie, iar reglementarea prevede o modificare importantă pentru anii următori.

Din 2035 este prevăzută aplicarea unei limite uniforme pentru masa particulelor provenite din frânare, indiferent de motorizarea vehiculului. Măsura face parte din extinderea regulilor privind emisiile care nu provin direct din gazele de eșapament.

O altă etapă este programată pentru 2030, când urmează să fie introdusă și o limită referitoare la numărul particulelor generate de frâne. Valoarea acesteia nu este încă definită.

Metoda de testare are la bază Regulamentul ONU nr. 179, preluat în norma Euro 7 prin Regulamentul delegat (UE) 2026/1214. Stabilirea procedurilor de măsurare este necesară pentru aplicarea cerințelor referitoare la particulele provenite din sistemele de frânare.

Printre obligațiile prevăzute de Euro 7 se numără emiterea unui pașaport de mediu pentru fiecare vehicul. Producătorii vor trebui să pună documentul la dispoziția cumpărătorului odată cu mașina, iar informațiile vor fi accesibile în format digital, de exemplu prin intermediul computerului de bord sau al unui cod QR, relatează ADAC.

Pașaportul va include date despre impactul vehiculului asupra mediului la momentul înmatriculării. Informațiile vor cuprinde emisiile de poluanți și de dioxid de carbon, consumul de combustibil sau de energie electrică, autonomia electrică, puterea motorului și durabilitatea bateriei.

Pe lângă datele disponibile la momentul înmatriculării, șoferii ar urma să poată consulta și informații actualizate furnizate de sistemele de la bordul vehiculului. Printre acestea se pot număra consumul de combustibil sau electricitate, starea de degradare a bateriei de tracțiune și emisiile de poluanți.

Detaliile privind accesul la aceste informații urmează să fie stabilite. Prin urmare, modalitatea concretă în care datele vor fi puse la dispoziția utilizatorilor depinde de prevederile aplicabile acestui sistem.

Pe lângă pașaportul de mediu al vehiculului, reglementările Euro 7 prevăd și un pașaport al bateriei pentru vehiculele electrice. Regulamentul tehnic global ONU nr. 22, referitor la durabilitatea bateriilor pentru vehiculele electrificate, stabilește cerințe privind durata de viață a acestora.