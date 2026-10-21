Industria auto se schimbă radical până în 2035. China ar putea avea 6 dintre cei mai mari 10 producători de mașini din lume

Industria auto se pregătește pentru schimbări majore până în 2035, când software-ul, inteligența artificială și tehnologiile digitale ar putea deveni principalele avantaje competitive. China își consolidează poziția pe piața mondială, în timp ce producătorii europeni și americani se confruntă cu o provocare tot mai mare: clienții cer automobile mai ieftine, mai bine echipate și cu funcții tehnologice avansate.

Producătorii auto se pregătesc pentru o transformare majoră a industriei până în 2035, pe fondul avansului tehnologiilor digitale și al consolidării poziției Chinei pe piața mondială.

În același timp, cumpărătorii cer prețuri competitive și dotări tot mai avansate, ceea ce pune presiune atât pe constructorii chinezi, cât și pe mărcile consacrate din Europa și Statele Unite.

Software-ul și tehnologiile digitale ar urma să depășească ingineria tradițională a vehiculelor și să devină principalul teren al competiției din industria auto până în 2035, potrivit unui sondaj realizat de KPMG în rândul executivilor din acest sector, publicat miercuri, 21 octombrie.

Dintre cei 775 de directori și alți reprezentanți de rang înalt ai industriei care au participat la sondaj, 48% se așteaptă ca șase dintre cei mai mari zece producători auto din lume să aibă sediul central în China până în 2035. Estimarea reflectă schimbarea direcției în care se concentrează avantajele competitive ale industriei, către software, inteligență artificială, baterii și inovație digitală, notează Reuters.

Potrivit studiului, 51% dintre respondenți consideră că software-ul și tehnologiile digitale vor deveni principala sursă de diferențiere între companiile auto până în 2035.

Totuși, integrarea noilor tehnologii rămâne un proces dificil. Aproximativ 92% dintre companiile participante au nevoie de cel puțin 12 luni pentru a implementa la nivelul întregii organizații o nouă capacitate bazată pe inteligență artificială, software sau tehnologie digitală. Mai mult de o treime dintre acestea au nevoie de peste doi ani pentru a finaliza procesul.

În acest context, transformarea continuă a devenit modelul de funcționare al industriei, potrivit a peste jumătate dintre respondenți, care au indicat că firmele trebuie să se adapteze permanent la schimbările tehnologice, geopolitice și de piață.

Regiunea Asia-Pacific conduce în privința investițiilor în inteligență artificială și tehnologii emergente. 57% dintre respondenții din această regiune au raportat cheltuieli semnificative în aceste domenii, comparativ cu 52% în Europa și 48% în cele două Americi.

În paralel, producătorii caută noi surse de venit dincolo de vânzarea automobilelor. Printre domeniile vizate se numără stocarea energiei, industria de apărare și serviciile financiare.

Constructorii auto se confruntă cu așteptări tot mai ridicate din partea clienților, care vor atât prețuri competitive, cât și tehnologii și dotări mai bune, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Bain & Company.

În China, tehnologia și dotările au reprezentat un criteriu important de achiziție pentru 58% dintre consumatori, situându-se înaintea prețului, conform celui mai recent sondaj Global Automotive Consumer Survey realizat de Bain.

În schimb, în Statele Unite și Europa, prețul a rămas principalul criteriu de cumpărare, fiind menționat de 68% dintre consumatorii americani și de 62% dintre cei europeni, transmite CNBC.

Acest lucru nu înseamnă însă că șoferii chinezi nu mai sunt preocupați de accesibilitatea automobilelor. Concurența intensă de pe piața internă a transformat prețurile mici într-o așteptare obișnuită, obligând producătorii să se diferențieze prin tehnologie și dotări.

„Un preț competitiv este, practic, o condiție prealabilă pentru ca un produs să fie luat în considerare de client”, a declarat Klaus Stricker, coordonatorul practicii globale pentru industria auto și mobilitate din cadrul Bain.

Acesta se așteaptă ca piețele occidentale să urmeze o evoluție similară, în care prețurile competitive vor deveni o condiție de bază, iar tehnologia va avea o influență tot mai mare asupra deciziilor de cumpărare.

În plus, concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi ar urma să amplifice presiunea asupra prețurilor în Europa, a adăugat Stricker.

Datele vamale citate de Asociația Chineză a Autoturismelor arată că exporturile de vehicule chinezești către Italia s-au dublat în perioada ianuarie-august, ajungând la 209.258 de unități. Livrările către Regatul Unit au crescut cu aproximativ 86%, până la 365.672 de unități.

Un alt factor care complică situația mărcilor consacrate este slăbirea loialității față de brand, un avantaj pe care producătorii tradiționali s-au bazat timp de decenii.

„Producătorii europeni și-au bazat, practic, modelul de afaceri timp de decenii pe loialitatea față de marcă”, a spus Stricker, care a avertizat că această fidelitate își pierde din intensitate.

Potrivit sondajului Bain, peste o treime dintre clienții de pe piețele occidentale sunt deschiși să încerce mărci noi care intră pe piață. Consumatorii interesați în mod deosebit de tehnologiile de conducere autonomă sunt, de asemenea, mai dispuși să schimbe producătorul pentru a beneficia de funcționalități mai bune.

Helen Liu, responsabilă de sectorul auto din Asia și parteneră în cadrul Bain, a declarat că tinerii consumatori din Statele Unite și Europa sunt mai apropiați de cumpărătorii chinezi în ceea ce privește deschiderea față de tehnologie.

În opinia sa, producătorii occidentali trebuie să își îmbunătățească oferta tehnologică pentru a păstra această categorie de clienți.

Totuși, transformarea dotărilor avansate într-o sursă suplimentară de venit ar putea fi dificilă. Stricker a explicat că mulți cumpărători din segmentul de masă se așteaptă ca tehnologiile avansate de asistență la condus să fie incluse în prețul automobilului, nu să presupună plata unei sume suplimentare importante.

Liu a adăugat că aceste așteptări îi obligă pe producătorii chinezi și occidentali să abordeze provocări diferite, afirmând că aceștia „urcă munți diferiți”.

Constructorii chinezi aflați în ascensiune trebuie să își consolideze reputația și poziția mărcilor pe piață. În schimb, producătorii occidentali consacrați trebuie să își îmbunătățească oferta tehnologică. Toți trebuie, în același timp, să mențină prețurile la niveluri competitive.

Potrivit Bain, companiile care vor reuși să își corecteze punctele slabe fără să ajungă la prețuri care îi îndepărtează pe cumpărători au cele mai mari șanse să câștige pe măsură ce industria auto trece printr-un proces de consolidare.