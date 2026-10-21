China amenință Marea Britanie cu represalii dacă introduce taxe pentru mașinile electrice chinezești: Să nu urmeze exemplul Uniunii Europene
SURSA FOTO: Dreamstime - China
China a avertizat Marea Britanie că va răspunde cu măsuri de retorsiune dacă autoritățile de la Londra vor introduce taxe vamale suplimentare pentru automobilele electrice chinezești, după modelul Uniunii Europene. Reacția Beijingului vine în contextul în care guvernul britanic încearcă să își coordoneze mai strâns politica comercială cu Bruxellesul, inclusiv în sectorul auto.
China avertizează că va riposta dacă Marea Britanie restricționează importurile de mașini electrice
Ministerul Comerțului din China a transmis un avertisment guvernului britanic, după informațiile publicate de Politico potrivit cărora Londra analizează posibilitatea de a acționa în coordonare cu Uniunea Europeană pentru a contracara dominația Chinei pe piața automobilelor electrice.
Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că Beijingul nu va accepta introducerea unor restricții comerciale împotriva producătorilor chinezi.
„Dacă Marea Britanie insistă să impună restricții asupra vehiculelor electrice chinezești, China va răspunde ferm cu măsuri de retorsiune și va apăra drepturile și interesele legitime ale industriei chineze”, a transmis reprezentantul Ministerului Comerțului.
Autoritățile chineze consideră că eventualele taxe vamale aplicate automobilelor electrice produse în China ar reprezenta o măsură discriminatorie.
Beijingul a cerut Londrei să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și să nu preia politica Uniunii Europene în acest domeniu.
„China îndeamnă Marea Britanie să respecte regulile OMC, să analizeze cu atenție situația și să nu urmeze exemplul Uniunii Europene”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că Beijingul va urmări îndeaproape evoluțiile din Regatul Unit.
Londra vrea o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană în industria auto
Avertismentul Chinei apare într-un moment în care Marea Britanie încearcă să își consolideze relațiile comerciale cu Uniunea Europeană.
Guvernul britanic colaborează cu partenerii europeni pentru a evita aplicarea unei taxe vamale de 10% asupra vehiculelor electrice de la începutul anului viitor, când vor intra în vigoare reguli de origine mai stricte, prevăzute în acordul comercial încheiat după Brexit.
În paralel, Londra încearcă să obțină includerea producătorilor britanici în politicile europene „Made in Europe”, care acordă tratament preferențial produselor fabricate în Uniunea Europeană în anumite proiecte de achiziții.
Ministrul britanic al Comerțului, Anas Sarwar, a declarat pentru sursa citată, în marja summitului de afaceri germano-britanic organizat săptămâna trecută la Mansion House, că o cooperare mai strânsă între Londra și Bruxelles ar aduce beneficii ambelor părți.
„Cu cât Marea Britanie și Uniunea Europeană colaborează mai mult și acționează mai coordonat, cu atât este mai bine pentru ambele părți”, a afirmat ministrul.
Acesta a recunoscut că dezvoltarea rapidă a industriei auto chineze reprezintă o provocare pentru producătorii europeni.
„Sectorul auto și parteneriatul nostru rămân solide, dar trebuie să facem față provocării generate de expansiunea rapidă a Chinei? Bineînțeles că da”, a adăugat Anas Sarwar.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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