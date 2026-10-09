China acceptă să reducă exporturile de mașini hibride către UE. Acordul ar putea diminua livrările cu peste 50%

China și Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu autovehicule hibride, după două zile de negocieri desfășurate la Beijing. Potrivit comisarului european pentru comerț, Maroš Šefčovič, acordul ar putea reduce cu mai mult de jumătate exporturile chinezești de astfel de vehicule către piața europeană. Înțelegerea vine într-un moment în care importurile de mașini hibride reîncărcabile din China sunt în creștere, iar industria auto europeană se confruntă cu o presiune tot mai mare.

Negocierile au avut loc pe fondul preocupărilor Uniunii Europene privind deficitul comercial față de China, care depășește un miliard de euro pe zi, potrivit informațiilor prezentate de AFP și Reuters.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a anunțat la Beijing că Uniunea Europeană și China au ajuns la o înțelegere privind exporturile de autovehicule hibride.

Oficialul european a descris rezultatul negocierilor drept o premieră mondială, deoarece autoritățile chineze au acceptat să își modereze exporturile fără ca măsura să fie precedată de procedurile obișnuite de investigație comercială.

Potrivit acestuia, acordul deschide posibilitatea reducerii cu peste 50% a exporturilor chinezești de vehicule hibride.

„Este pentru prima dată când China a acceptat să-și modereze exporturile fără a trece prin procedurile prealabile”, a declarat Šefčovič în cadrul unei conferințe de presă.

Comisarul european a recunoscut că negocierile au fost dificile, descriind acordul drept „foarte, foarte greu de realizat”.

El a explicat că discuțiile au urmărit obținerea unor rezultate concrete într-un moment în care producătorii europeni de automobile se confruntă cu dificultăți.

„Acesta este rezultatul unei munci foarte intense. Și reflectă, de asemenea, înțelegerea situației de către ambele părți. Industria auto europeană se află sub o presiune foarte mare. Prin urmare, acest pas a fost absolut crucial. Dar cred că ceea ce am convenit este echitabil; lucrăm în deplină conformitate cu metodologia OMC”, a declarat comisarul european.

Îngrijorările oficialilor europeni sunt legate de creșterea rapidă a importurilor de autovehicule din China, în special a modelelor hibride reîncărcabile. În perioada ianuarie-septembrie, importurile de vehicule hibride plug-in (PHEV) în Uniunea Europeană au crescut cu 86%.

În același interval, prețurile acestor automobile au scăzut cu 20%.

Potrivit datelor, peste jumătate dintre vehiculele hibride reîncărcabile importate în Uniunea Europeană provin în prezent din China. Pentru anul 2025, ponderea Chinei în importurile de astfel de automobile era de 30%, calculată în funcție de valoare.

Creșterea importurilor a reprezentat unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor purtate de comisarul european Maroš Šefčovič cu autoritățile chineze.

Ministerul Comerțului din China a confirmat, la rândul său, că cele două părți au ajuns la o înțelegere privind comerțul cu autovehicule hibride. Potrivit autorităților chineze, acordul a fost obținut după negocieri intense și respectă regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Ministerul nu a oferit însă detalii suplimentare despre prevederile înțelegerii.

Discuțiile dintre ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, și comisarul european Maroš Šefčovič s-au desfășurat joi și vineri, la Beijing.

Autoritățile chineze au descris negocierile drept „pragmatice și productive”.

Cele două părți au convenit și să continue discuțiile privind angajamentele de preț și procedurile de revizuire asociate anchetei antisubvenție desfășurate de Uniunea Europeană în cazul vehiculelor electrice chinezești.

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China sunt afectate de disputa privind exporturile chinezești de vehicule electrice la prețuri reduse.

Conflictul comercial datează din 2024 și s-a extins ulterior dincolo de sectorul auto.

Printre produsele și domeniile vizate de disputele dintre cele două părți se numără coniacul, carnea de porc, produsele lactate, pământurile rare și mineralele critice.

China se bazează pe cumpărătorii externi pentru a absorbi cantitățile mari de produse ieftine, subvenționate de stat, care depășesc capacitatea de consum a pieței interne.

În același timp, Uniunea Europeană se confruntă cu alegerea dintre acceptarea acestor importuri, care pot contribui la reducerea costurilor pentru consumatori, și limitarea lor pentru a susține refacerea propriilor capacități industriale.

Negocierile de la Beijing au avut loc și în contextul deficitului comercial european față de China, estimat la peste un miliard de euro pe zi.

Înțelegerea privind vehiculele hibride nu pune capăt tuturor disputelor comerciale dintre cele două părți.

Ministerul Comerțului din China a anunțat că negocierile vor continua în privința angajamentelor de preț și a procedurilor legate de investigația europeană privind subvențiile acordate vehiculelor electrice chinezești.

Beijingul și Bruxellesul au stabilit să mențină comunicarea la nivel ministerial, inclusiv printr-o videoconferință programată pentru luna ianuarie.

De asemenea, a treia reuniune periodică a mecanismului bilateral de consultare va avea loc în martie 2027, potrivit Ministerului Comerțului din China.