Românii care cumpără mașini trebuie să prezinte un document în plus. Obligația introdusă în 2026

Românii care cumpără o mașină în 2026 trebuie să respecte noi obligații fiscale pentru a putea înregistra vehiculul pe numele lor. OUG nr. 7/2026 a introdus o cerință suplimentară pentru cumpărători, care trebuie să dovedească faptul că nu au datorii la bugetul local. În același timp, lipsa certificatului fiscal al vânzătorului poate crea probleme la transcrierea autoturismului. Există însă situații în care transferul se poate realiza fără prezentarea unui certificat fiscal separat.

Cumpărarea unui autoturism deja înmatriculat în România presupune mai multe formalități decât semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Noul proprietar trebuie să declare vehiculul la organul fiscal local și să solicite transcrierea dreptului de proprietate la autoritatea de înmatriculare.

Din februarie 2026, procedura include o obligație fiscală suplimentară, introdusă prin OUG nr. 7/2026, care a modificat articolul 159 din Codul de procedură fiscală.

Astfel, și persoana care cumpără un mijloc de transport trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală din care să rezulte că și-a achitat obligațiile datorate bugetului local.

Anterior, condițiile privind prezentarea certificatului fiscal la înstrăinarea unui mijloc de transport îl vizau în principal pe vânzător.

Noua reglementare extinde cerințele și asupra cumpărătorului, astfel încât ambele părți trebuie să respecte obligațiile fiscale aplicabile tranzacției.

Certificatul de atestare fiscală este documentul eliberat de organul fiscal local care arată situația obligațiilor fiscale ale unei persoane față de bugetul local.

În cazul tranzacțiilor auto, documentul este important deoarece legislația condiționează înstrăinarea și dobândirea mijloacelor de transport de îndeplinirea anumitor obligații fiscale.

Potrivit Codului de procedură fiscală, certificatul se eliberează la solicitarea contribuabilului, dar poate fi emis și la cererea autorităților publice, în condițiile prevăzute de lege.

În cazul cumpărătorului, reglementările introduse în 2026 permit și verificarea electronică a situației fiscale, în locul prezentării unui certificat pe hârtie, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

Prin urmare, persoanele care intenționează să achiziționeze un autoturism trebuie să verifice nu doar documentele mașinii, ci și propria situație fiscală.

Lipsa unui certificat fiscal separat din partea vânzătorului nu înseamnă automat că autoturismul nu poate fi trecut pe numele cumpărătorului.

Codul de procedură fiscală prevede o excepție pentru situațiile în care este utilizat formularul tipizat de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.

În acest caz, vânzătorul nu este obligat să prezinte separat certificatul de atestare fiscală, însă trebuie respectate formalitățile fiscale aferente contractului.

În practică, contractul tipizat este prezentat organului fiscal local pentru efectuarea operațiunilor necesare înstrăinării vehiculului.

Dacă documentul este înregistrat corespunzător, cumpărătorul poate continua procedura de declarare fiscală și transcriere a dreptului de proprietate, fără să fie necesar un certificat fiscal separat al fostului proprietar.

Situația este diferită atunci când vânzătorul nu a îndeplinit obligațiile fiscale sau nu a efectuat formalitățile necesare.

Într-un asemenea caz, cumpărătorul poate întâmpina dificultăți la înregistrarea vehiculului pe numele său.

Articolul 159 din Codul de procedură fiscală stabilește și consecințele nerespectării cerințelor privind înstrăinarea bunurilor.

Potrivit alineatului (6), actele prin care sunt înstrăinate clădiri, terenuri sau mijloace de transport cu încălcarea condițiilor prevăzute la alineatele (5) și (5²) sunt nule de drept.

Această sancțiune privește nerespectarea obligațiilor fiscale stabilite de lege și nu trebuie confundată cu simpla lipsă a unui certificat fiscal separat, atunci când este utilizat legal contractul tipizat.

De exemplu, dacă vânzătorul nu poate îndeplini condițiile fiscale necesare transferului, cumpărătorul riscă să nu poată finaliza procedura de transcriere.

Dacă tranzacția a fost deja încheiată și apar asemenea probleme, părțile pot încerca să clarifice situația și să remedieze documentele, în măsura permisă de lege.

În cazul unui conflict, poate fi necesară intervenția instanței de judecată pentru stabilirea consecințelor juridice și soluționarea eventualelor pretenții.

Potrivit informațiilor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul deja înmatriculat în România presupune prezentarea mai multor documente.

Printre acestea se numără cererea solicitantului, actul care dovedește dobândirea autoturismului, înregistrat în evidențele organului fiscal local, actul de identitate al noului proprietar și cartea de identitate a vehiculului, în original.

De asemenea, sunt necesare certificatul de înmatriculare anterior, dovada asigurării RCA încheiate pe numele noului proprietar și dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare.

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada plății acestora sunt necesare în situațiile în care trebuie schimbate, conform regulilor aplicabile.

Înainte de depunerea documentelor pentru transcriere, cumpărătorul trebuie să se asigure că autoturismul a fost declarat la organul fiscal local și că actul de dobândire a fost înregistrat corespunzător.

Pentru a evita blocarea procedurilor, cumpărătorul ar trebui să verifice documentele autoturismului și să se asigure că vânzătorul poate îndeplini formalitățile fiscale necesare transferului.

Totodată, trebuie să își clarifice propria situație fiscală la primăria de domiciliu, deoarece noile reguli impun și cumpărătorului să dovedească achitarea obligațiilor locale.

Este important și ca datele înscrise în contractul de vânzare-cumpărare să corespundă cu cele din cartea de identitate a vehiculului și din certificatul de înmatriculare.

În concluzie, lipsa certificatului fiscal separat al vânzătorului nu împiedică automat înscrierea mașinii pe numele noului proprietar. Transferul poate fi realizat prin utilizarea contractului tipizat, cu respectarea formalităților prevăzute de lege.

În schimb, nerespectarea obligațiilor fiscale de către vânzător sau cumpărător poate împiedica finalizarea tranzacției și poate atrage nulitatea de drept a actului, în condițiile Codului de procedură fiscală.