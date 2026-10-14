Doliu în PSD. Tragedia care a îndurerat partidul. Timotei Stuparu a murit într-un accident tragic

Fostul deputat și senator PSD Timotei Stuparu a murit în urma unui accident rutier, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs când fostul parlamentar se întorcea de la cumpărături. Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc a declarat că șoferul implicat nu ar fi respectat regulile de circulație. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

Moartea fostului parlamentar Timotei Stuparu a fost anunțată marți, 13 octombrie, de organizația PSD Teleorman, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Miercuri, în plenul Senatului, senatorul PSD Robert Cazanciuc a vorbit despre circumstanțele în care fostul său coleg și-a pierdut viața.

Potrivit acestuia, Timotei Stuparu se întorcea de la cumpărături și traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni, când a fost lovit de un autoturism.

Robert Cazanciuc a susținut că șoferul nu ar fi respectat regulile de circulație, provocând accidentul în urma căruia fostul parlamentar a murit.

Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de polițiști, cercetările fiind în desfășurare.

În memoria lui Timotei Stuparu, foștii săi colegi au păstrat un moment de reculegere în Senat.

Organizația PSD Teleorman a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind de activitatea politică și administrativă desfășurată de Timotei Stuparu de-a lungul mai multor decenii.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice. Fost Președinte al Consiliului Județean Teleorman, deputat, senator și Secretar General al Organizației PSD Teleorman, a fost un om care a marcat prin activitatea sa viața politică a județului nostru și a lăsat în urmă amintiri, experiențe și momente care nu vor fi uitate”, au transmis reprezentanții organizației.

Potrivit anunțului făcut de PSD Teleorman, trupul neînsuflețit al fostului parlamentar a fost depus marți, 13 octombrie, începând cu ora 17:00, la capela Bisericii Spirea Nouă din București, situată pe strada Puișor nr. 59.

Joi, 15 octombrie, de la ora 17:00, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu vor putea merge la Biserica Sfânta Treime din satul Ostratu, comuna Corbeanca, județul Ilfov, pe strada Hipodromului nr. 19.

Slujba de înmormântare este programată pentru vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12:00, la aceeași biserică.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină!”, au transmis reprezentanții PSD Teleorman.

Timotei Stuparu a fost o figură a vieții politice din județul Teleorman, ocupând de-a lungul carierei mai multe funcții în Parlament și în administrația publică locală.

Între 1990 și 1992, a fost deputat FSN de Teleorman. Ulterior, în perioada 1992–1996, a ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman.

În aceeași perioadă, a condus organizația județeană FSN/PDSR Teleorman.

A revenit în Parlament în legislatura 2000–2004, când a fost deputat PDSR, iar între 2012 și 2016 a deținut un mandat de senator PSD de Teleorman.

De asemenea, a ocupat funcția de secretar general al organizației PSD Teleorman.

Moartea fostului parlamentar a fost marcată printr-un moment de reculegere în Senat, în semn de respect pentru activitatea sa politică și administrativă.