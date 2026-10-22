Renault Twingo E-Tech electric poate fi comandat în România. Cât costă noua mașină electrică și ce dotări oferă

Renault Twingo E-Tech electric este disponibil pentru prima dată la comandă în România, începând din 22 octombrie 2026. Noul model electric de oraș este comercializat în două versiuni de echipare, Evolution și Techno, cu prețuri de pornire de 19.590 de euro, respectiv 21.240 de euro, cu TVA inclus. Autoturismul dispune de un motor de 80 CP și o baterie de 27,5 kWh, care asigură o autonomie de până la 263 de kilometri. Primele livrări către clienți sunt programate pentru ianuarie 2027.

Renault Twingo E-Tech electric poate fi comandat în România prin intermediul configuratorului oficial al producătorului, după ce compania a anunțat disponibilitatea noului model în două variante de echipare, destinate utilizării urbane și suburbane.

Versiunea de bază, Evolution, are un preț de listă de 19.590 de euro, cu TVA inclus, în timp ce echiparea superioară Techno este disponibilă de la 21.240 de euro, cu TVA. Astfel, producătorul francez respectă obiectivul anunțat la prezentarea automobilului, acela de a introduce pe piață o mașină electrică de oraș cu un preț de pornire sub 20.000 de euro.

Ambele versiuni utilizează aceeași motorizare electrică de 60 kW, echivalentul a 80 CP, și beneficiază de o baterie cu o capacitate de 27,5 kWh.

Potrivit listei oficiale de prețuri, valabilă la 22 octombrie 2026, tarifele pentru piața românească sunt următoarele:

Versiune Preț fără TVA Preț cu TVA Evolution, 80 CP 16.190 € 19.590 € Techno, 80 CP 17.554 € 21.240 €

Documentația comercială mai prevede un pachet legislativ obligatoriu, în valoare de 60,50 euro cu TVA, precum și un set de covorașe pentru habitaclu și portbagaj, în valoare de 152,46 euro cu TVA. Acesta din urmă este adăugat automat la fiecare automobil, dar poate fi eliminat la solicitarea cumpărătorului.

Versiunea Evolution a noului Renault Twingo E-Tech electric include o serie de echipamente de siguranță, confort și conectivitate, disponibile standard, fără ca proprietarul să fie nevoit să selecteze pachete suplimentare.

Autoturismul este echipat cu un instrumentar de bord digital de 7 inch și un ecran multimedia central tactil de 10,1 inch, compatibil cu funcțiile de conectare și replicare a smartphone-ului, inclusiv Apple CarPlay și Android Auto.

Sistemul multimedia OpenR Link include conectivitate Bluetooth, două difuzoare, două porturi USB-C și o priză de 12 V.

În privința confortului, modelul dispune de aer condiționat cu reglare manuală, scaun pentru șofer reglabil pe înălțime, volan ajustabil pe înălțime și adâncime, geamuri față acționate electric și oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite.

Un element important îl reprezintă cele două scaune individuale din spate, care pot culisa independent pe o distanță de 17 centimetri și pot fi rabatate în configurație 50/50. Această soluție permite adaptarea spațiului interior în funcție de numărul pasagerilor și de volumul bagajelor transportate.

Lista echipamentelor standard cuprinde și pilot automat cu limitator de viteză, frână de parcare electrică, senzori de parcare spate, faruri și stopuri LED, precum și jante din oțel de 16 inch, cu design Domino.

În materie de siguranță, Evolution dispune de sistem ABS, control electronic al stabilității, asistență la pornirea din rampă, avertizare la părăsirea benzii de circulație și asistență pentru menținerea acesteia.

Sunt incluse și monitorizarea atenției și oboselii șoferului prin cameră video, recunoașterea indicatoarelor rutiere, avertizarea privind depășirea vitezei, alerta pentru păstrarea distanței de siguranță și frânarea automată de urgență.

Automobilul beneficiază de airbaguri frontale, laterale și de tip cortină, sisteme ISOFIX pentru locurile laterale din spate, avertizare pentru centurile de siguranță necuplate și apel automat de urgență la 112.

Pentru un preț de pornire de 21.240 de euro, Renault Twingo E-Tech electric în versiunea Techno oferă dotări suplimentare față de configurația Evolution, inclusiv sisteme de asistență și funcții multimedia întâlnite și la automobile din segmente superioare.

Modelul beneficiază de sistemul OpenR Link cu Google integrat, care include navigație, recunoaștere vocală și un ecran tactil de 10,1 inch. Sunt disponibile șase difuzoare și avatarul digital Reno, conceput pentru interacțiunea cu utilizatorul.

Echiparea Techno include pilot automat adaptiv cu funcție Stop & Go, cameră video digitală pentru mersul înapoi, acces hands-free și climatizare automată.

În plus, automobilul dispune de senzori de ploaie pentru ștergătoarele de parbriz, comutare automată între faza lungă și cea scurtă, oglinzi exterioare rabatabile electric și geamuri spate cu tentă închisă.

Scaunul pasagerului din față are spătar rabatabil, ceea ce permite transportarea unor obiecte mai lungi.

O altă funcție inclusă standard este One Pedal, care permite controlul decelerării prin intermediul pedalei de accelerație.

Sistemul oferă patru niveluri de frânare regenerativă, selectabile prin padelele de pe volan. În modul cel mai puternic, ridicarea piciorului de pe accelerație determină reducerea progresivă a vitezei până la oprirea completă a automobilului, fără acționarea pedalei de frână.

Funcția este destinată în special deplasărilor urbane, inclusiv circulației în ambuteiaje și în zone cu opriri frecvente.

Noul Renault Twingo E-Tech electric utilizează un motor electric de 60 kW, echivalentul a 80 CP, care dezvoltă un cuplu maxim de 175 Nm și este alimentat de o baterie litiu-fier-fosfat (LFP), cu o capacitate de 27,5 kWh.

Conform fișei tehnice a producătorului, autonomia în ciclul mixt WLTP ajunge la 263 de kilometri, iar consumul electric omologat este de 12,2 kWh pentru 100 de kilometri.

Viteza maximă este de 130 km/h, iar accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 12,1 secunde. Pentru deplasările urbane, modelul poate accelera de la 0 la 50 km/h în 3,85 secunde.

Automobilul dispune de o transmisie cu un singur raport și de modul de conducere ECO.

Bateria funcționează la o tensiune totală de 300 V și cântărește aproximativ 212 kilograme. Modelul nu este echipat cu pompă de căldură.

Diametrul de bracaj între trotuare este de 9,87 metri, iar masa proprie a automobilului variază între 1.200 și 1.245 de kilograme, în funcție de configurație.

Renault Twingo E-Tech electric este livrat standard, în ambele versiuni de echipare, cu un încărcător AC de 6,6 kW, care permite alimentarea bateriei de la 10% la 100% în aproximativ patru ore și 15 minute, potrivit estimărilor comunicate de producător.

Pentru clienții care doresc o putere de încărcare mai mare, compania oferă pachetul Advanced Charge, disponibil la prețul de 500 de euro, cu TVA inclus.

Acesta include un încărcător bidirecțional AC de 11 kW și posibilitatea încărcării rapide în curent continuu, la o putere de până la 50 kW.

Potrivit comunicatului Renault, încărcarea bateriei de la 10% la 80% poate dura aproximativ 30 de minute la o stație rapidă compatibilă. Valorile sunt estimate, în așteptarea omologării.

Fișa tehnică detaliază și timpii de alimentare pentru intervalul 15%-80%, în funcție de sursa de energie și de încărcătorul utilizat.

Sursă de încărcare Încărcător standard Pachet Advanced Charge Priză obișnuită, 2,3 kW 9 ore 8 ore și 50 min. Priză ranforsată, 3,7 kW 5 ore și 40 min. 5 ore și 30 min. Stație AC, 7 kW 2 ore și 55 min. 2 ore și 45 min. Stație AC, 22 kW 2 ore și 55 min. 1 oră și 55 min. Stație rapidă DC, până la 50 kW Necesită pachet opțional 28 min.

Pachetul Advanced Charge oferă și funcția Vehicle-to-Load (V2L), prin care bateria automobilului poate alimenta dispozitive electrice de 220 V, cu o putere de până la 3.700 W, folosind un adaptor dedicat.

De asemenea, automobilul este pregătit pentru tehnologia Vehicle-to-Grid (V2G), care permite, în condiții de compatibilitate cu infrastructura și serviciile disponibile, transferul bidirecțional al energiei între baterie și rețeaua electrică. Renault indică posibilitatea reducerii costurilor de încărcare la domiciliu prin utilizarea acestei tehnologii.

Renault a păstrat mai multe elemente de design asociate primei generații Twingo, adaptându-le la configurația unui automobil electric modern, cu dimensiuni compacte și cinci portiere.

Caroseria are o lungime de 3.789 mm, o lățime de 1.720 mm fără oglinzi și o înălțime de 1.490 mm. Ampatamentul măsoară 2.493 mm.

În ciuda dimensiunilor exterioare reduse, configurația habitaclului permite modificarea spațiului destinat pasagerilor și bagajelor prin deplasarea independentă a scaunelor din spate.

Capacitatea minimă a portbagajului este de 260 de litri, iar volumul maxim indicat în fișa tehnică ajunge la 360 de litri, în funcție de configurația spațiului de încărcare. Sub podeaua portbagajului există și un compartiment de depozitare de 50 de litri.

Garda la sol este de 143 mm și scade la 118 mm atunci când automobilul este încărcat la capacitatea maximă autorizată.

Designul exterior include forme rotunjite, blocuri optice LED și elemente vizuale inspirate de modelul original, în timp ce interiorul utilizează soluții de modularitate pentru deplasările cotidiene.

Renault oferă pentru noul Twingo E-Tech electric mai multe echipamente opționale, disponibile în funcție de versiunea aleasă, inclusiv jante din aliaj, plafon panoramic, anvelope pentru toate anotimpurile și pachete suplimentare de siguranță.

Jantele de 16 inch sunt incluse standard, în design Domino pentru Evolution și Diabolo pentru Techno. Opțional, cumpărătorii pot selecta jante din aliaj de 18 inch, cu design Mikado pentru Evolution sau Reverso pentru Techno.

Prețurile principalelor opțiuni, cu TVA inclus, sunt:

Dotare opțională Preț Anvelope all-season 200 € Cablu de încărcare Mod 2 pentru priză domestică 300 € Jante din aliaj de 18 inch 600 € Plafon panoramic 550 € Pachet Advanced Charge 500 € Pachet Parcare & Siguranță, Techno 600 € Scaune încălzite, Techno 300 € Prelungirea conectivității cu doi ani, Techno 100 €

Pachetul Parcare & Siguranță, disponibil pentru echiparea Techno, include avertizarea la deschiderea ușilor în situații periculoase, detectarea vehiculelor din unghiul mort și intervenția asupra traiectoriei în timpul schimbării benzii.

Acesta mai oferă asistență la parcare fără intervenția directă a șoferului asupra comenzilor și frânare automată în timpul manevrelor de mers înapoi, pentru prevenirea sau limitarea coliziunilor.

În privința culorilor, modelul poate fi comandat în șase variante: Absolute Red, Absolute Green, Mango Yellow, Starry Black, Glacier White și Schist Grey.

Verdele Absolute este disponibil fără cost suplimentar. Albul Glacier costă 200 de euro, iar celelalte patru nuanțe sunt disponibile pentru 600 de euro, conform listei oficiale de opțiuni.

Documentația comercială publicată la 22 octombrie 2026 stabilește perioade distincte de garanție pentru automobil, sistemul de propulsie, bateria electrică și protecția caroseriei.

Garanția de bază a vehiculului este de trei ani sau 100.000 de kilometri, aceeași limită fiind aplicată și grupului motopropulsor.

Pentru bateria electrică, Renault oferă o garanție de opt ani sau 160.000 de kilometri, valabilitatea încetând la atingerea primei dintre cele două limite.

Protecția anticoroziune este acoperită timp de 12 ani, fără limită de kilometraj, iar garanția pentru vopseaua caroseriei este de trei ani, tot fără limită de kilometraj.

Producătorul pune la dispoziție și un serviciu de mentenanță conectată, care utilizează datele transmise de vehicul pentru informarea proprietarului cu privire la programul de întreținere și eventualele probleme tehnice.

Notificările pot fi primite prin e-mail, SMS sau aplicația MyRenault și pot viza inclusiv uzura prematură a frânelor, bateriilor ori anvelopelor.

Serviciul este gratuit timp de opt ani de la achiziționarea automobilului, după care utilizatorul poate decide dacă dorește să îl reînnoiască.

Pentru activare, cumpărătorul trebuie să solicite serviciul reprezentantului Renault, să semneze condițiile generale de utilizare împreună cu documentele de comandă și să furnizeze date de contact valide.

Primele exemplare Renault Twingo E-Tech electric comandate pe piața românească urmează să fie livrate clienților începând cu luna ianuarie 2027, potrivit calendarului anunțat de producător.